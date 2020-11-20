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A Milli Basketbol Takımı’nda Ufuk Sarıca dönemi sona erdi

BASKETBOL HABERLERİ  | 20.11.2020 13:35 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ile yolların ayrıldığını açıkladı. Ufuk Sarıca, 2017 yılından beri Milli Takımı çalıştırıyordu.

A Milli Basketbol Takımı’nda Ufuk Sarıca dönemi sona erdi

A Milli Basketbol Takımı’nda başantrenör Ufuk Sarı ile yollar ayrıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada Ufuk Sarıca ve kulübü Pınar Karşıyaka’ya teşekkür edildi.

TBF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir. Ufuk Sarıca ve bu görev süresince her türlü desteği veren Pınar Karşıyaka Spor Kulübü'ne teşekkür ederiz."

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