A Milli Basketbol Takımı’nda Ufuk Sarıca dönemi sona erdi

A Milli Basketbol Takımı’nda başantrenör Ufuk Sarı ile yollar ayrıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada Ufuk Sarıca ve kulübü Pınar Karşıyaka’ya teşekkür edildi.

TBF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir. Ufuk Sarıca ve bu görev süresince her türlü desteği veren Pınar Karşıyaka Spor Kulübü'ne teşekkür ederiz."



