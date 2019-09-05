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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası'na veda etti

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 05.09.2019 13:24 | Son Güncelleme

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu 3'üncü maçında Çekya'ya 91-76 mağlup oldu ve turnuvaya grup aşamasında veda etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası'na veda etti

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
A Milli Erkek Basketbol Takımı dünya kupası Çekya

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
hahahahahaha :):):) ohhh iyi oldu
Bu kafa ile bu yönetim ile Daha nelere nelere veda edeceğiz bekleyin görün
ah o dört atış ah ah...
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