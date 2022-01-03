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A Milli Erkek Hentbol Takımı Belçika maçına Kastamonu'da hazırlanıyor

03.01.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Erkek Hentbol Takımı Belçika maçına Kastamonu'da hazırlanıyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası 1. Eleme Turu kapsamında Belçika ile oynayacağı maça Kastamonu'da hazırlanıyor.

Merkez Spor Salonu'nda hazırlıklarını sürdüren milli takım, 5 Ocak'ta Kastamonu'da Belçika'yla karşılaşacak. Milliler, 8 Ocak'ta rakibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. 12 Ocak'ta Kosova deplasmanına gidecek milli takım, gruptaki son maçını Türkiye'de 16 Ocak'ta Yunanistan ile yapacak.

Ay-yıldızlı ekip ara vermeden 19 Ocak'ta Kıbrıs Rum Kesimi ile 2024 Avrupa Şampiyonası play-out maçını Türkiye'de oynayacak. Bu maçın rövanşı ise 22 Ocak'ta deplasmanda olacak.

Milli takım oyuncusu Taner Günay, gazetecilere yaptığı açıklamada, gruptaki üçüncü maçı oynayacaklarını belirtti.

Dünya ve Avrupa şampiyonasına gidecek takımların belirleneceğini anlatan Günay, "Önemli rakiplerimiz var. Gruptaki takımların puanları birbirine eşit. Güçler, dengeler eşit. Biz de çok iyi ve kaliteli bir ekibiz. Çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Burada oynayacağımız maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Belçika iyi bir takım ona göre hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Atilla Zaman ise çok güzel bir kamp geçirdiklerini anlatarak, "Her gün analiz yapıyoruz. Defalarca Belçika'yı inceledik. Bizim için ölüm kalım maçı diyebiliriz. Bu maçı kazanıp puan alıp gruptan lider çıkmak istiyoruz. Önceliğimiz bu olacak. Çarşamba günü tüm Kastamonu halkını maça bekliyoruz." dedi.

Yunus Özmusul da grupta 4 maçlarının kaldığını ve bu maçları kazanmak istediklerini söyledi.

Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini anlatan Özmusul, "Kastamonu'nun desteğiyle bu maçı kazanacağız. Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Çalışmalar gayet iyi gidiyor. Milli forma altında çok başka duygularla oynuyoruz." diye konuştu.

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