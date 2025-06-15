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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çin’i 3-0 mağlup etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki 4’üncü maçında ev sahibi Çin'i 3-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı. Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, Milletler Ligi'nin ilk haftasını 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle tamamladı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çin’i 3-0 mağlup etti
Emre Şen

Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Bulgaristan'ın Burgaz kentinde 25-29 Haziran 2025 tarihlerinde Bulgaristan, Slovenya, Ukrayna ve Fransa ile mücadele edecek.

SALON: Qujiang Spor Kompleksi

HAKEMLER: Stefano Cesare (İtalya), Fahad İsmail Mohamd (Katar)

ÇİN: Yu, Ji, Li, Jiang, Yu Y.T, Peng, Qu (L) (Zhang, Wang, Zhai, Wang H.B.)

TÜRKİYE: Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş, Berkay Bayraktar (L) (Gökçen Yüksel, Berk Dilmenler)

SETLER: 22-25, 21-25, 20-25

SÜRE: 1 saat 19 dakika

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol
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