Boluspor, Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti. Boluspor Kulübü Tesisleri’nde Teknik Direktör Mustapha Yatabare yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Futbolcular, daha sonra geniş alanda iki grup halinde pas ve top kapma çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maç ve taktik çalışmayla tamamlandı.

"MİLLİ ARADA TAKIMIN HAVASINI YÜKSELTMEYE ÇALIŞTIK"

İHA

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Mustapha Yatabare, "Çalışıyoruz ve gün geçtikçe daha güzel geçiyor. Takımın havası güzel gidiyor. Umarım Karagümrük’e karşı bu güzelliği gösterebiliriz. Karagümrük’ün iyi takım olduğunu biliyoruz, 1. Lig’deki bütün takımlar gibi onlar da iyi bir takım. Yapabileceğimiz en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız. Biz de kendimizin iyi olduğunu biliyoruz ve yapmamız gerekeni yapacağız inşallah. Şu an durumumuz iyi değil ama geldiğimden beri bu milli arada yapabileceğimiz kadar iyi şeyler yapmaya çalıştık. Takımın havasını da yükseltmeye yardımcı olmaya çalıştık. Umarım bunu Karagümrük’e karşı da gösteririz" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır