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A Milli Futbol Takımı, Avusturya maçının hazırlıklarını sürdürdü

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.06.2024 19:29
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı, Avusturya maçının hazırlıklarını sürdürdü

Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlı ekipte dünkü idmanda tedbir amaçlı yer almayan Hakan Çalhanoğlu ve Mert Günok bugün takımla çalıştı. Arka adalesinde zorlanma olan Samet Akaydın ise bugün yapılan idmanda da yer almadı.

İdmanın basına açık bölümünde oyuncular; ısınma ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Avusturya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da idmanı izledi.

Ay-yıldızlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Avusturya karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

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