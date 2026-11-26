UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Paris Saint-Germain ile Roma, Parc des Princes'te karşı karşıya geldi. İki takımın da penaltıdan gol bulduğu mücadele 2-2 sona erdi. Bu sonuçla PSG'nin lig aşamasındaki dört maçlık galibiyet serisi de noktalandı.

ROMA ERKEN GOLÜ BULDU

Karşılaşmaya hızlı başlayan Roma, 5. dakikada Mario Hermoso'nun golüyle 1-0 öne geçti. Matías Soulé'nin hazırladığı pozisyonda topu ağlara gönderen İspanyol futbolcu, takımını üstünlüğe taşıdı.

PSG, 31. dakikada Illia Zabarnyi'nin korner organizasyonunda attığı kafa golüyle eşitliği sağladı. İlk yarı 1-1 tamamlandı.

İKİ TAKIM DA PENALTIDAN GOL ATTI

İkinci yarıda Wesley'nin ceza sahasında Achraf Hakimi'ye yaptığı müdahale sonrası PSG penaltı kazandı. 62. dakikada topun başına geçen Ousmane Dembélé, atışı gole çevirerek takımını 2-1 öne geçirdi.

Roma, 78. dakikada Vitinha'nın elle oynadığı pozisyonun ardından penaltı kazandı. Donyell Malen, beyaz noktadan yaptığı vuruşla skoru 2-2'ye getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele beraberlikle sonuçlandı.

PSG 13, ROMA 5 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez puan kaybeden PSG, puanını 13'e çıkardı. Roma ise 5 puana ulaştı. PSG, 28 Kasım'da Ligue 1'de Lorient'i ağırlayacak. Roma ise 29 Kasım'da Monza ile karşılaşacak.

İki takım, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında 8 Aralık'ta sahaya çıkacak. PSG, Aston Villa deplasmanına konuk olurken Roma, Sporting'i ağırlayacak.