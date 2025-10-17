A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında 26. sıraya yükseldi!

FIFA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ekim ayı dünya sıralamasında A Milli Futbol Takımı yükselişe geçti.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Bulgaristan ve Gürcistan’ı mağlup eden milliler, bin 570 puanla 1 basamak yükselerek 26. sıraya çıktı.
Bu ay zirvede yine İspanya yer alırken, Arjantin 2. sıraya yükseldi, Fransa ise 3. basamağa geriledi. Almanya da 2 basamak çıkarak 10. sırada yer aldı. Bir sonraki FIFA dünya sıralamasının, 21 Kasım 2025 tarihinde açıklanacağı ifade edildi.
FIFA ekim ayı dünya sıralamasının ilk 10’unda yer alan ülkeler şöyle:
1 - İspanya: 1880.76 puan
2 - Arjantin: 1872.43 puan
3 - Fransa: 1862.71 puan
4 - İngiltere: 1824.3 puan
5 - Portekiz: 1778 puan
6 - Hollanda: 1759.96
7 - Brezilya: 1758.85 puan
8 - Belçika: 1740.01 puan
9 - İtalya: 1717.15 puan
10 - Almanya: 1713.3 puan
