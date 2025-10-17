SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında 26. sıraya yükseldi!

A Milli Futbol Takımı, FIFA ekim ayı dünya sıralamasında bin 570 puanla 1 basamak yükselerek 26. sırada yer aldı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında 26. sıraya yükseldi!
Berker İşleyen

FIFA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ekim ayı dünya sıralamasında A Milli Futbol Takımı yükselişe geçti.

1 BASAMAK YÜKSELDİK

A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında 26. sıraya yükseldi! 1

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Bulgaristan ve Gürcistan’ı mağlup eden milliler, bin 570 puanla 1 basamak yükselerek 26. sıraya çıktı.

Bu ay zirvede yine İspanya yer alırken, Arjantin 2. sıraya yükseldi, Fransa ise 3. basamağa geriledi. Almanya da 2 basamak çıkarak 10. sırada yer aldı. Bir sonraki FIFA dünya sıralamasının, 21 Kasım 2025 tarihinde açıklanacağı ifade edildi.

FIFA ekim ayı dünya sıralamasının ilk 10’unda yer alan ülkeler şöyle:

1 - İspanya: 1880.76 puan
2 - Arjantin: 1872.43 puan
3 - Fransa: 1862.71 puan
4 - İngiltere: 1824.3 puan
5 - Portekiz: 1778 puan
6 - Hollanda: 1759.96
7 - Brezilya: 1758.85 puan
8 - Belçika: 1740.01 puan
9 - İtalya: 1717.15 puan
10 - Almanya: 1713.3 puan

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Selçuk İnan o ismin antrenmanda sakatlandığını açıkladı!Selçuk İnan o ismin antrenmanda sakatlandığını açıkladı!
Arne Slot'tan G.Saray'a gönderme! O maçı unutamadıArne Slot'tan G.Saray'a gönderme! O maçı unutamadı
Anahtar Kelimeler:
FIFA son dakika milli takım sıralama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

İsrail'den Lübnan'a ağır bombardıman! Çok sayıda bölge hedef alındı

İsrail'den Lübnan'a ağır bombardıman! Çok sayıda bölge hedef alındı

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Başka erkekle görüntüleri çıldırttı! "Her tarafı" açık diyerek isyan etti

Başka erkekle görüntüleri çıldırttı! "Her tarafı" açık diyerek isyan etti

Altın rekor kırınca vatandaşların yeni tercihi oldu: "Düğünlerde takı için satın alınıyor"

Altın rekor kırınca vatandaşların yeni tercihi oldu: "Düğünlerde takı için satın alınıyor"

Milyon dolarlık tartışmalı lüks otele el kondu

Milyon dolarlık tartışmalı lüks otele el kondu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.