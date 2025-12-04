Her şey derbide oldu: Icardi'nin o tavrı bardağı taşırdı, yönetim harekete geçti!

2022-23 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen ve attığı gollerle taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi için beklenmedik gelişmeler yaşanıyor.

Son haftalarda yaşanan sözleşme problemi ve performans düşüşü sonrası Arjantinli yıldızın takımdaki geleceğini iyice tartışmalı hâle getirirken derbide yaşananlar ise ortalığı karıştırdı.

TAVRI GERİLİMİ ARTIRDI

Kocaelispor ve Union SG karşısında beklentilerin çok altında kalan Icardi’nin derbide 89. dakikada oyuna alınması krizin fitilini ateşledi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre yıldız golcü, bu karar sonrası teknik ekibe karşı tavır sergileyerek memnuniyetsizliğini belli etti.

YENİ FORVET ARANIYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından Icardi’nin artık teknik heyetin planlarında öncelikli isim olmadığı belirtiliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, ocak ayında geniş çaplı bir transfer operasyonu için hazırlıklara başladı ve yedek kalmayı sorun etmeyecek bir forvetin takıma katılması gündeme geldi.

YÖNETİM HAREKETE GEÇİYOR

Forvet takviyesinin yanı sıra savunmayı güçlendirmek isteyen Galatasaray, stoper, orta saha ve kanat bölgeleri için de çalışmalara hız verdi. Yönetimin ocak ayını hareketli geçirmesi bekleniyor.

ICARDI’NİN PERFORMANSI

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki Icardi, bu yıl Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam 18 maçta görev aldı. 765 dakikalık sürede 7 gol kaydeden Arjantinli yıldızın performansı tartışmaları daha da alevlendirdi.