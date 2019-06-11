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A Milli Futbol Takımı'mız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk gol yedi ve mağlup oldu

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 11.06.2019 23:45 | Son Güncelleme

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında İzlanda’ya konuk olan A Milli Futbol Takımı, 21. dakikada Ragnar Sigurdsson’un attığı golle geriye düşerken, bu gol millilerin grupta yediği ilk gol oldu.

A Milli Futbol Takımı'mız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk gol yedi ve mağlup oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde H Grubu’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, gruptaki 4. maçında İzlanda’ya konuk olurken, kalesinde ise ilk kez gol gördü. Grup mücadelelerinde oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanan ay-yıldızlılar, hanesine 9 puan yazdırırken, 8 gol atıp kalesinde gol görmemişti. Milliler, İzlanda karşısında gruplardaki ilk golünü yedi.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Gudmundsson’un ceza sahasına yaptığı ortada savunma topa dokunamazken, boşta kalan topu Ragnar Sigurdsson kafayla ağlara gönderdi ve İzlanda’yı maçta 1-0 öne geçiren isim oldu. Bu gol aynı zamanda Millilerin grup maçlarında yediği ilk gol oldu. A

Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında Arnavutluk’u 2-0, ikinci maçta Moldova’yı 4-0 ve 3. mücadelede ise son Dünya Şampiyonu Fransa’yı 2-0’lık sonuçlarla mağlup etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye izlanda EURO 2020 Elemeleri

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