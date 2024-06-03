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A Milli Futbol Takımı'nda EURO 2024 hazırlıkları sürüyor!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.06.2024 13:54
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Grubu'nda yer alan İsviçre, ev sahibi Almanya, Macaristan ve İskoçya ile mücadele edecek. 6. kez Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan İsviçre'yi Türk asıllı Murat Yakın çalıştırıyor.

A Milli Futbol Takımı'nda EURO 2024 hazırlıkları sürüyor!

A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2024) hazırlıklarını sürdürdü.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.

Tedbir amaçlı dinlendirilen Ferdi Kadıoğlu, idmanda yer almadı.

Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, idmanı tribünden takip etti.

Milliler, şampiyona öncesi yarın İtalya ile yapacağı hazırlık maçı için öğleden sonra İstanbul Havalimanı'ndan hareket edecek uçakla Bologna'ya gidecek.

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milli takım
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