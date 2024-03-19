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  4. A Milli Futbol Takımı'nda sakatlık şoku! Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlık şoku! Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu aday kadrodan çıkarıldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.03.2024 07:42
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A Milli Takım'ın başarılı isimlerinden Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı. İki ismin yerine kadroya Rıdvan Yılmaz ile Oğuz Aydın'ın dahil edildiği öğrenildi.

Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçlar için bugün İstanbul’da toplanan A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

CENGİZ VE FERDİ'DEN KÖTÜ HABER

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TFF'den yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe’de forma giyen millî futbolculardan Cengiz Ünder sağ kasık, Ferdi Kadıoğlu ise sağ baldır bölgesindeki sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

YERLERİNE RIDVAN VE OĞUZ...

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Bu iki oyuncunun yerlerine İskoçya’nın Rangers takımında forma giyen Rıdvan Yılmaz ile Corendon Alanyaspor’da oynayan Oğuz Aydın, A Millî Takım’ın kadrosuna dâhil edildi.

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