A Milli Futbol Takımı'nda sakatlık şoku! Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu aday kadrodan çıkarıldı

Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçlar için bugün İstanbul’da toplanan A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe’de forma giyen millî futbolculardan Cengiz Ünder sağ kasık, Ferdi Kadıoğlu ise sağ baldır bölgesindeki sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Bu iki oyuncunun yerlerine İskoçya’nın Rangers takımında forma giyen Rıdvan Yılmaz ile Corendon Alanyaspor’da oynayan Oğuz Aydın, A Millî Takım’ın kadrosuna dâhil edildi.