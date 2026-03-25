A Milli Futbol Takımı’nın, FIFA Dünya Kupası yolundaki ilk rakibi Romanya

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde A Milli Futbol Takımı, yarın saat 20.00’de Beşiktaş Park’ta Romanya ile karşılaşacak. Milliler turu geçmesi durumunda play-off turu finalinde Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart Salı günü deplasmanda mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, Romanya’ya mağlup olursa Slovakya - Kosova müsabakasının kaybedeniyle hazırlık maçı yapacak.

Milliler, FIFA Dünya Kupası bileti alırsa D Grubu’nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile oynayacak.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa elemelerinde E Grubu’nda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Milliler, grubu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 13 puanla ikinci sırada tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı.

AY-YILDIZLILAR, 24 YILLIK HASRETE SON VERMEK İSTİYOR

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası’na son olarak 2002 yılında Güney Kore ve Japonya’nın ortak düzenlediği turnuvada katıldı. Milliler, bu turnuvada dünya 3.’sü olurken, tarihinin en iyi derecesini elde etti. Ay-yıldızlılar, ilk önce Romanya daha sonra da Slovakya - Kosova eşleşmesinden gelecek ülkeyi geçerek 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek istiyor.

A Milliler, FIFA Dünya Kupası’na katılmaya 1950, 1954 ve 2002 olmak üzere 3 kez hak kazandı fakat 2 kez gitti. Milliler, 1950 yılındaki turnuvada finansal sorunlar yüzünden yer almadı.

MİLLİLERİN 648. MÜSABAKASI

Milliler, 360’ı resmi, 287’si özel toplam 647 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1’i hükmen olmak üzere 255 galibiyet elde ederken, 241 mağlubiyet ve 151 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, oynadığı müsabakalarda 895 gol kaydederken, kalesinde ise 926 gole engel olamadı.

MİRCEA LUCESCU ÇALIŞTIRIYOR

Romanya’nın başında tanıdık bir isim bulunuyor. Bir dönem A Milli Futbol Takımı, Galatasaray ve Beşiktaş’ta görev alan Mircea Lucescu, Romanya Milli Takımı’nı çalıştırıyor. Romanya’nın kadrosunda ayrıca Türkiye’de forma giyen Ianis Hagi (Corendon Alanyaspor), Deian Sorescu (Gaziantep FK) ve Valentin Mihaila (Çaykur Rizespor) var.

A Milli Futbol Takımı’nın, aday kadrosuna şu futbolcular yer alıyor:

"Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan(NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Semih Kılıçsoy (Cagliari)."