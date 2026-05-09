SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Abdullah Kiğılı safını seçti! Aziz Yıldırım'a şok gönderme

Fenerbahçe’de "Fenerium’un mimarı" olarak bilinen Abdullah Kiğılı, seçim yarışında safını belirledi. Aziz Yıldırım’ın 20 yıllık başkanlık döneminin artık nihayete ermesi gerektiğini savunan Kiğılı, Hakan Safi'yi desteklediğini duyurdu.

Fenerbahçe'de Abdullah Kiğılı safını seçti! Aziz Yıldırım'a şok gönderme
Burak Kavuncu

Fenerbahçe camiasının duayen isimlerinden, perakende dünyasının devi Abdullah Kiğılı, seçim sürecinde bombayı patlattı. Uzun yıllar birlikte yol yürüdüğü Aziz Yıldırım ile yollarını ayıran Kiğılı, tarafını seçerek Hakan Safi’ye tam destek verdiğini ilan etti.

ABDULLAH KIĞILI’DAN AZİZ YILDIRIM’A REST! "20 YIL YETMEZ Mİ? ARTIK GENÇLER GELMELİ!"

Fenerbahçe de Abdullah Kiğılı safını seçti! Aziz Yıldırım a şok gönderme 1

Patronlar Dünyası’na konuşan Abdullah Kiğılı, eski dostu Aziz Yıldırım’ın yeniden adaylığına mesafeli yaklaşarak "değişim" mesajı verdi. Yıldırım ile geçmişte omuz omuza çalıştığını hatırlatan Kiğılı, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Yıldırım 20 yıl başkanlık yaptı, yetmez mi? Ben de onun yanındaydım, Fenerium’u ben büyüttüm, kulübe para kazandırdım. Hatta diğer kulüplere perakendeciliği ben öğrettim. Ama artık genç kuşaklar Fenerbahçe’yi ele almalı. Aziz Yıldırım Fenerbahçe’ye vereceğini verdi..."

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

"HAKAN SAFİ’NİN KİMSEYE İHTİYACI YOK"

Fenerbahçe de Abdullah Kiğılı safını seçti! Aziz Yıldırım a şok gönderme 2

Neden Hakan Safi’yi desteklediğini de net bir dille açıklayan Kiğılı, genç adayın bağımsızlığına vurgu yaptı. Safi’nin kendi imkanlarıyla yola çıktığının altını çizen Kiğılı, "Hakan Safi tek başına ve kimseden tek kuruş almadan bu yolda devam edeceğini, kimseye ihtiyacı olmadığını söyledi. Ben de safımı aldım; sonuna kadar onun yanındayım ve destek vereceğim" dedi.

FENERBAHÇE’DE "GENÇLEŞME" OPERASYONU

Fenerbahçe de Abdullah Kiğılı safını seçti! Aziz Yıldırım a şok gönderme 3

Kiğılı’nın bu hamlesi, seçim sürecinde "tecrübe mi, değişim mi?" tartışmalarını alevlendirdi. Camianın ağır toplarından birinin Hakan Safi’nin arkasında durması, özellikle kararsız kongre üyeleri üzerinde büyük bir etki yaratması bekleniyor. Kiğılı, Fenerbahçe’nin geleceğinin dinamik ve modern yönetim anlayışında olduğunu savunarak Safi’nin listesine manevi liderlik yapacağının sinyalini verdi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI | Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maç anlatımı!CANLI | Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maç anlatımı!
Yüksel Yıldırım'dan ses getirecek şampiyonluk açıklamasıYüksel Yıldırım'dan ses getirecek şampiyonluk açıklaması
Anahtar Kelimeler:
seçim Aziz Yıldırım fenerbahçe Hakan Safi Abdullah Kiğılı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
33 yaşındaki Zikrullah Erdoğan genel müdür oldu

33 yaşındaki Zikrullah Erdoğan genel müdür oldu

Damadını öldüren kayınvalide mahallede alkışlarla karşılandı

Damadını öldüren kayınvalide mahallede alkışlarla karşılandı

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Özel hayatını açık açık anlattı! Sessizliğini bozdu

Özel hayatını açık açık anlattı! Sessizliğini bozdu

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.