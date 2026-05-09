Fenerbahçe'de Abdullah Kiğılı safını seçti! Aziz Yıldırım'a şok gönderme

Fenerbahçe camiasının duayen isimlerinden, perakende dünyasının devi Abdullah Kiğılı, seçim sürecinde bombayı patlattı. Uzun yıllar birlikte yol yürüdüğü Aziz Yıldırım ile yollarını ayıran Kiğılı, tarafını seçerek Hakan Safi’ye tam destek verdiğini ilan etti.

ABDULLAH KIĞILI’DAN AZİZ YILDIRIM’A REST! "20 YIL YETMEZ Mİ? ARTIK GENÇLER GELMELİ!"

Patronlar Dünyası’na konuşan Abdullah Kiğılı, eski dostu Aziz Yıldırım’ın yeniden adaylığına mesafeli yaklaşarak "değişim" mesajı verdi. Yıldırım ile geçmişte omuz omuza çalıştığını hatırlatan Kiğılı, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Yıldırım 20 yıl başkanlık yaptı, yetmez mi? Ben de onun yanındaydım, Fenerium’u ben büyüttüm, kulübe para kazandırdım. Hatta diğer kulüplere perakendeciliği ben öğrettim. Ama artık genç kuşaklar Fenerbahçe’yi ele almalı. Aziz Yıldırım Fenerbahçe’ye vereceğini verdi..."

"HAKAN SAFİ’NİN KİMSEYE İHTİYACI YOK"

Neden Hakan Safi’yi desteklediğini de net bir dille açıklayan Kiğılı, genç adayın bağımsızlığına vurgu yaptı. Safi’nin kendi imkanlarıyla yola çıktığının altını çizen Kiğılı, "Hakan Safi tek başına ve kimseden tek kuruş almadan bu yolda devam edeceğini, kimseye ihtiyacı olmadığını söyledi. Ben de safımı aldım; sonuna kadar onun yanındayım ve destek vereceğim" dedi.

FENERBAHÇE’DE "GENÇLEŞME" OPERASYONU

Kiğılı’nın bu hamlesi, seçim sürecinde "tecrübe mi, değişim mi?" tartışmalarını alevlendirdi. Camianın ağır toplarından birinin Hakan Safi’nin arkasında durması, özellikle kararsız kongre üyeleri üzerinde büyük bir etki yaratması bekleniyor. Kiğılı, Fenerbahçe’nin geleceğinin dinamik ve modern yönetim anlayışında olduğunu savunarak Safi’nin listesine manevi liderlik yapacağının sinyalini verdi.