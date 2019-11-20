A Milli Futbol Takımı, savunmasıyla tarihe geçti

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı, savunma performansıyla tarihe geçti.

H Grubu'nda iç sahada oynadığı 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başaran Türkiye, elemelerde boy gösteren diğer 54 takımı geride bıraktı. Bu başarısıyla Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde son 20 yılda kalesinde gol görmeyen 5 milli takımdan biri oldu.

Son 20 yılda İspanya EURO 2000, Fransa ve Hırvatistan EURO 2004, İtalya ise EURO 2012 elemelerinde kalesini iç sahada gole kapattı. Milli takım ayrıca bunu 8 yıl sonra gerçekleştiren ilk ülke olmayı başardı.

8 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAN TEK TAKIM

A Milli Futbol Takımı, gösterdiği savunma performansıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti. Gruptaki 10 maçta kalesini 8 kez gole kapatan milliler, filelerinde sadece 3 gol gördü. Milliler, İzlanda'dan 2, Fransa'dan ise 1 gol yedi. Bu performansla A Milli Futbol Takımı, gruplardaki 55 ülke içerisinde kalesini 8 maçta kapatan tek takım olma unvanını da aldı.

EN AZ GOL YİYEN İKİ ÜLKEDEN BİRİ

Milli takım, EURO 2020 Elemeleri'nde en az gol yiyen iki ülkeden biri oldu. Ay-yıldızlı ekip, savunma performansıyla 53 ülkeyi geride bırakırken, Belçika'yla aynı golü yedi. Belçika da A Milli Futbol Takımı gibi kalesinde 3 gol gördü.