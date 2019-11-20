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A Milli Futbol Takımı, savunmasıyla tarihe geçti

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 20.11.2019 11:09 | Son Güncelleme

EURO 2020'ye sahasında gol yemeyerek giden tek takım unvanını alan milli takım, son 20 yılda bunu başaran 5 ülkeden biri oldu.

A Milli Futbol Takımı, savunmasıyla tarihe geçti

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı, savunma performansıyla tarihe geçti.

H Grubu'nda iç sahada oynadığı 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başaran Türkiye, elemelerde boy gösteren diğer 54 takımı geride bıraktı. Bu başarısıyla Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde son 20 yılda kalesinde gol görmeyen 5 milli takımdan biri oldu.

Son 20 yılda İspanya EURO 2000, Fransa ve Hırvatistan EURO 2004, İtalya ise EURO 2012 elemelerinde kalesini iç sahada gole kapattı. Milli takım ayrıca bunu 8 yıl sonra gerçekleştiren ilk ülke olmayı başardı.

8 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAN TEK TAKIM

A Milli Futbol Takımı, gösterdiği savunma performansıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti. Gruptaki 10 maçta kalesini 8 kez gole kapatan milliler, filelerinde sadece 3 gol gördü. Milliler, İzlanda'dan 2, Fransa'dan ise 1 gol yedi. Bu performansla A Milli Futbol Takımı, gruplardaki 55 ülke içerisinde kalesini 8 maçta kapatan tek takım olma unvanını da aldı.

EN AZ GOL YİYEN İKİ ÜLKEDEN BİRİ

Milli takım, EURO 2020 Elemeleri'nde en az gol yiyen iki ülkeden biri oldu. Ay-yıldızlı ekip, savunma performansıyla 53 ülkeyi geride bırakırken, Belçika'yla aynı golü yedi. Belçika da A Milli Futbol Takımı gibi kalesinde 3 gol gördü.

GENÇ YILDIZLARIN PERFORMANSI DİKKATİ ÇEKTİ

A Milli Futbol Takımı'nın etkili savunma performansında genç savunmacılarının payı büyük oldu.

Millilerin Avrupa'da forma giyen savunmacıları 21 yaşındaki Merih Demiral (Juventus), 23 yaşındaki Çağlar Söyüncü (Leicester City), 25 yaşındaki Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), 22 yaşındaki Mehmet Zeki Çelik (Lille), 23 yaşındaki Umut Meraş (Le Havre) ile Medipol Başakşehir'in 30 yaşındaki kalecisi Mert Günok, bu başarıda başrol oynadı.

(AA)

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a milli futbol takımı euro 2020 şenol güneş

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
oyların yuzde 40i merte. kalan yuzde 60 i defanstaki genc cevherlerimize. hepsinin katkisini yuzde yuzun ustunde ulkemize bravo ay yildizlilar
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