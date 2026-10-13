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Son antrenmana çıkmamıştı! Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda Lukaku sürprizi

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Romelu Lukaku, Aston Villa maçı öncesi yapılan son taktik antrenmana katılmazken; sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu belli oldu. Herkes "Romelu Lukaku, Aston Villa maçında oynayacak mı?" sorusuna yanıt ararken, kritik mücadele için geri sayıma geçildi.

Son antrenmana çıkmamıştı! Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda Lukaku sürprizi
Devrim Karadağ
Romelu Lukaku

Romelu Lukaku

BEL Belçika
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı.

SON ANTRENMANA ÇIKMAMIŞTI

Çaykur Rizespor karşılaşmasında aldığı darbenin ardından rehabilitasyon sürecine giren Romelu Lukaku, Aston Villa maçı öncesindeki son antrenmanda salonda çalışmıştı.

ROMELU LUKAKU ASTON VİLLA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Belçikalı golcü, yaşadığı soruna rağmen İngiltere deplasmanının kamp kadrosuna dahil edildi.

Son antrenmana çıkmamıştı! Fenerbahçe nin kamp kadrosunda Lukaku sürprizi 1

Lukaku'nun kritik forma giyip giyemeyeceği ise henüz netlik kazanmazken; son dakikada karar verileceği öğrenildi.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:

Mert Günok, Ederson Moraes, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Ognjen Mimovic, İsmail Yüksek, N’Golo Kante, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi.

Son antrenmana çıkmamıştı! Fenerbahçe nin kamp kadrosunda Lukaku sürprizi 2

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