Son antrenmana çıkmamıştı! Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda Lukaku sürprizi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı.
Çaykur Rizespor karşılaşmasında aldığı darbenin ardından rehabilitasyon sürecine giren Romelu Lukaku, Aston Villa maçı öncesindeki son antrenmanda salonda çalışmıştı.
Belçikalı golcü, yaşadığı soruna rağmen İngiltere deplasmanının kamp kadrosuna dahil edildi.
Lukaku'nun kritik forma giyip giyemeyeceği ise henüz netlik kazanmazken; son dakikada karar verileceği öğrenildi.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:
Mert Günok, Ederson Moraes, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Ognjen Mimovic, İsmail Yüksek, N’Golo Kante, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi.
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