SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

A Milli Futbol Takımı, yağmur altında çalıştı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda oynayacağı Kosova maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Cevdet Berker İşleyen

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde yağmur yağışı altındaki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Düz koşuyla başlayan antrenman ısınma hareketleriyle devam etti. Milliler daha sonra topla çalışmalar yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Kosova müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanda Zeki Çelik takımla çalışırken, Hakan Çalhanoğlu ile Merih Demiral ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da takip etti.

Ay-yıldızlılar yarın yapacağı antrenmanla Kosova karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
a milli a milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.