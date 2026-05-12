Arda Turan gelecek sezon çalıştıracağı takımı açıkladı!

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi’nde SK Poltava’yı 4-0 mağlup ederek sezonun bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Turan, bu başarıyla Avrupa’da bir takımı şampiyon yapan ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti.

ŞAMPİYONLUK SONRASI COŞKULU KUTLAMA

Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Arda Turan, futbolcuları ve teknik ekibiyle birlikte şampiyonluğu kutladı. Başarılı teknik adamın maç sonunda yaşadığı duygusal anlar Ukrayna basınında da geniş yankı uyandırdı.

AVRUPA’DAKİ BAŞARISI DİKKAT ÇEKTİ

Shakhtar Donetsk’in bu sezon Avrupa kupalarındaki performansı da ülkede büyük takdir topladı. Özellikle UEFA Konferans Ligi’nde yarı finale kadar yükselen ekip, Arda Turan yönetiminde hem ligde hem Avrupa’da dikkat çeken sonuçlara imza attı.

“ELBETTE” CEVABI GÜNDEM OLDU

Şampiyonluk sonrası düzenlenen basın toplantısında Arda Turan’a geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir soru yöneltildi. Ukraynalı bir gazetecinin, "Konferans Ligi yarı finali ve Avrupa müsabakalarında yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Ukrayna'yı Avrupa'da temsil etme şekliniz, sürekli savaştan bahsetmeniz... Ukrayna ve Ukraynalılar hakkında her zaman sıcak bir şekilde konuşuyorsunuz. Bugün bile yanınızda Ukrayna bayrağı taşıyorsunuz. Her Ukraynalı teknik direktör Ukrayna'yı sizin gibi temsil etmiyor. Ciddi bir sorum var: Umarım gelecek sezon Shakhtar'da kalırsınız?" sözlerine Turan’ın yalnızca "Elbette" yanıtını verdiği aktarıldı.

UKRAYNA BASININDA MANŞET OLDU

Ukrayna’da yayımlanan Sport gazetesi, adı son dönemde farklı Avrupa kulüpleriyle anılan Arda Turan’ın gelecek sezon da Shakhtar Donetsk’in başında kalacağını yazdı. Haberde, genç teknik adamın kulüple yeni başarılar hedeflediği belirtildi.