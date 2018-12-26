SPOR

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Ceyhun Yıldızoğlu'na emanet

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 26.12.2018 15:43 | Son Güncelleme

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Milli Takımı'nın başantrenörlüğüne Ceyhun Yıldızoğlu getirildi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Ceyhun Yıldızoğlu'na emanet

27 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Letonya ve Sırbistan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Başantrenörlüğüne Ceyhun Yıldızoğlu getirildi.

Ekrem Memnun ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı çalıştıracak isim belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu, başantrenörlük görevine Ceyhun Yıldızoğlu'na getirildiğini resmi siteden açıkladı. Yıldızoğlu, 2008-2015 yılları arasında da A Milli Kadın Takım Başantrenörlüğü görevinde bulunmuştu.

Ceyhun Yıldızoğlu Kimdir?

1967 Eskişehir doğumlu olan Ceyhun Yıldızoğlu, antrenörlük kariyerine 1990 yılında Botaşspor altyapısında başladı. 1992-1993 sezonunda A takımda yardımcı antrenörlük görevine getirilen başarılı teknik adam, 2007-2008 sezonunda ise Botaşspor’dan ayrılarak Mersin Büyükşehir Belediyesi ile anlaştı ve iki sezon boyunca bu takımda görev yaptı. 2010-2012 yıllarını Galatasaray Medical Park’ta tamamlayan tecrübeli antrenör, 2013-2014 sezonunda ise Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde çalıştı. 2014-2017 yılları arasında Botaşspor’a geri dönen Ceyhun Yıldızoğlu, 2017-2018 sezonu öncesinde ise Çukurova Basketbol ile anlaştı.
Altyapı Milli Takımlarında görev yapmasının yanı sıra, 2008-2015 yılları arasında A Milli Kadın Takım Başantrenörlüğü görevinde de bulunan Yıldızoğlu, 2011 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda gümüş, 2013 yılında düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda ise bronz madalya sevinci yaşadı. Ceyhun Yıldızoğlu ayrıca, 2012 yılında Londra Olimpiyat Oyunları’nda ve 2014 FIBA Kadınlar Dünya Kupası’nda mücadele eden A Milli Kadın Takım'ın da başantrenörlüğü görevini üstlendi.

Manisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttıManisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttı
12 Dev Adam son 2 maça kaldı12 Dev Adam son 2 maça kaldı
12 Dev Adam'dan tarihi galibiyet12 Dev Adam'dan tarihi galibiyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kadın Basketbol Milli Takımı ceyhun yıldızoğlu 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Fenerbahçe'den 3 transfer

Fenerbahçe'den 3 transfer

VAR'sız puan durumunda F.Bahçe şaşkınlığı!

VAR'sız puan durumunda F.Bahçe şaşkınlığı!

Mathieu Valbuena'nın menajerinden Galatasaray resti

Mathieu Valbuena'nın menajerinden Galatasaray resti

Ünal Karaman Ozan Tufan'ı takımda görmek istiyor

Ünal Karaman Ozan Tufan'ı takımda görmek istiyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

EURO 2020'deki rakiplerimiz belli oldu

EURO 2020'deki rakiplerimiz belli oldu

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Terim-TFF davasında çarpıcı gelişme!

Terim-TFF davasında çarpıcı gelişme!

Melih Mahmutoğlu kadrodan çıkartıldı

Melih Mahmutoğlu kadrodan çıkartıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin FIFA sıralamasındaki yeri değişmedi

Türkiye'nin yeri değişmedi

Arnavutluk-Türkiye maçı Loro Boriçi Stadı'nda

İşte Arnavutluk-Türkiye maçının stadı

2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda millilerin rakipleri belli oldu

U21 elemelerinde rakipler belli oldu

Türkiye - Moldova maçı Eskişehir'de oynanacak

Moldova maçı Eskişehir'de

Erik Hamren: Grubun favorisi Fransa

İzlanda'nın favorisi Fransa

Arnavutluk Teknik Direktörü Christian Panucci: Zor bir gruba düştük

'Zor bir gruba düştük'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.