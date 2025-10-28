SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda Andrea Mazzon dönemi!

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda koç değişikliği yaşandı. Türk Milli Takımı Andrea Mazzon ile resmen anlaştığını duyurdu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda Andrea Mazzon dönemi!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda başantrenörlük görevi için Andrea Mazzon ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda Andrea Mazzon dönemi! 1

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda başantrenörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Andrea Mazzon getirildi. Konuyla ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele edecek A Kadın Milli Takımımızın başantrenörlük görevi için Andrea Mazzon ile 1 yıllık anlaşma sağlandı. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Andrea Mazzon’a yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.

Andrea Mazzon, 2023-2024 sezonunda İtalya Kadınlar Basketbol Ligi şampiyonluğu ve 2024 yılında Supercoppa Italiana zaferi yaşadığı Umana Reyer Venezia Women takımında aktif olarak antrenörlük kariyerine devam ediyor.Kaynak: İHABu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
FIFA'dan Türk kulübüne kötü haber! 3 dönem transfer cezası...FIFA'dan Türk kulübüne kötü haber! 3 dönem transfer cezası...
Samsunspor Başkan Yardımcısı Serkan Kaya’nın adı kullanılarak dolandırıcılık girişimi yapıldı! Savcılık resmen deverede...Samsunspor Başkan Yardımcısı Serkan Kaya’nın adı kullanılarak dolandırıcılık girişimi yapıldı! Savcılık resmen deverede...
Anahtar Kelimeler:
TBF Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.