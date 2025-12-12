Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe övgüsü! ''Dünyada 3 tane falan var''

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç deplasmanında Brann maçını 4-0 ile geçerek önemli bir virajı atlattı. Sarı-lacivertli takımda Talisca attığı 3 golle yıldızlaştı. Maçın bitimi ile konuşan gazeteci Serdar Ali Çelikler'in UEFA Kupası'nın kazanılması için oluşturduğu senaryo sosyal medyada çok konuşuldu. İŞte açıklamnı tamamı...

''YORULMADAN KAZANDI...''

Neo Spor ekranlarında maç sonu konuşan Serdar Ali Çelikler, ''Bugün Fenerbahçe yorulmadan kazandı. 11'e 11 devam etseydi fiziksel olarak yıpranabilirdi, en önemlisi bu yıpranmayı yaşamadan kazandı.'' dedi.

''DÜNYADA 3 TANE FALAN VAR!''

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, "Talisca adamdır ya... Ya bunu anlayamadık bir türlü. Bu adamdan daha yetenekli futbolcun yok senin kardeşim. Yani sende Musiala, Olmo vardı da ben mi Talisca alın dedim. Dünyada 4-2-3-1'in 10 numarası bunun kadar skorer futbolcu 3 tane falan var.." diyerek Anderson Talisca övgüsünde bulundu.

KRİTİK BİLGİ! ''GÖRÜŞME YAPTIĞI FUTBOLCUYA...''

Serdar Ali Çelikler, “Fenerbahçe transfer görüşmesi yaptığı yabancı bir futbolcuya ‘Bu sezon Avrupa Ligi şampiyonluğunu hedefliyoruz.’ demiş.” dedi.

''UEFA'DAN FENER'E DİRSEK VAR...''

Serdar Ali Çelikler, ''Yalnız Fenerbahçe'nin kurasına bak abi; Fenerbahçe'nin iç saha maçları kiminle? Stuttgart, Nice, Aston Villa, Ferencvaros. Hey maşallah! Çok iyi iç saha avantajım var(!) Ben niye evimdeki avantajı değerlendiremiyorum? UEFA'da Fener'e bir dirsek var yani...'' dedi.

''UEFA'YI ALAMAZ MI?''

Serdar Ali Çelikler: Sörloth işi ciddi. Başkanın en büyük hayali. Kim Min Jae 2. büyük hayali. Ama ikiside zor transfer yani. Hele devre arasında... Ama oldu ki aldın, olmaz mı UEFA? Bence olur.

Orta sahada Sboszlai model bir oyuncu. Yanında İsmail, Edson veya Fred. Asensio'lu, Talisca'lı, Kerem'li, sağ tarata Orsolini'li ön tarafta da Sörloth'lu Fenerbahçe UEFA'yı alamaz mı? Bence alabilir.'' diyerek sözlerine nokta koydu.