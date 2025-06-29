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A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan büyük başarı! Litvanya'yı devirdiler 2026 FIBA Dünya Kupası elemeleri için bileti kaptılar

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası klasman maçında Litvanya'yı 99-87 mağlup ederek Avrupa 7'ncisi oldu ve 2026 FIBA Dünya Kupası elemeleri için bileti kaptı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan büyük başarı! Litvanya'yı devirdiler 2026 FIBA Dünya Kupası elemeleri için bileti kaptılar
Berker İşleyen

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası klasman maçında Peace and Friendship Stadyumu'nda Litvanya ile karşılaştı.

Litvanya, ilk çeyreği 28-21 önde kapattı. İkinci çeyrekte toparlanan Potanın Perileri, bu çeyreği 26-25 üstün tamamladı, ancak ilk yarı 53-46 Litvanya lehine sonuçlandı.

Üçüncü çeyrekte etkili bir oyun sergileyen Türkiye, çeyreği 26-21 önde geçti. Son çeyrekte ise üstün performansını sürdüren Milliler, maçı 99-87 kazandı.

AVRUPA 7'NCİSİ OLDUK

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Bu galibiyetle Potanın Perileri, turnuvayı 7'nci sırada tamamlayarak 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası elemelerine katılma hakkı elde etti.

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