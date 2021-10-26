SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. A Milli Kadın Futbol Takımı, ilk mağlubiyetini aldı

A Milli Kadın Futbol Takımı, ilk mağlubiyetini aldı

26.10.2021 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde, A Milli Kadın Futbol Takımımız, Sırbistan'a 2-0 yenildi.

A Milli Kadın Futbol Takımı, ilk mağlubiyetini aldı

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında Sırbistan'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Gornji Milanovac kentindeki Metalac Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sırbistan'ın gollerini 28. dakikada Dejana Stefanovic ve 54. dakikada penaltıdan Nevena Damjanovic kaydetti.

Müsabakanın 57. dakikasında milli kaleci Gamze Yaman, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ile Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy tribünden izledi.

Bu sonuçla grupta ilk mağlubiyetini yaşayan Türkiye, 4 puanda kaldı. Sırbistan ise ilk galibiyetini aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşine şiddet uygulayan adama meydan dayağı!Eşine şiddet uygulayan adama meydan dayağı!
PARTNERSongül Karlı'nın sunuculuk macerası kısa sürdü! İşte yerine gelen isimSongül Karlı'nın sunuculuk macerası kısa sürdü! İşte yerine gelen isim
Ferdi'den tepki çeken Milli Takım açıklamasıFerdi'den tepki çeken Milli Takım açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Türkiye Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

BDDK Başkanı'ndan kredi açıklaması

BDDK Başkanı'ndan kredi açıklaması

Döviz büroları kepenk indiriyor

Döviz büroları kepenk indiriyor

Fenerbahçe'de beklenen oldu! Ayrılık kararı

Fenerbahçe'de beklenen oldu! Ayrılık kararı

Galatasaray’da herkesi şaşırtan transfer

Galatasaray’da herkesi şaşırtan transfer

Skandal olay sonrası ilk açıklama geldi

Skandal olay sonrası ilk açıklama geldi

Prens Selman'dan rekor transfer

Prens Selman'dan rekor transfer

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Felipe Melo, Galatasaray'da! Forma numarası şaşırttı

Felipe Melo, Galatasaray'da! Forma numarası şaşırttı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

G.Saray Rusya'dan 3 puanla döndü

G.Saray Rusya'dan 3 puanla döndü

F.Bahçeli yıldıza 3 maç men cezası

F.Bahçeli yıldıza 3 maç men cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.