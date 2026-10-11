SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray-Barcelona maçının hakemi belli oldu!

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ile karşı karşıya geleceği mücadeleyi yönetecek hakem belli oldu.

Galatasaray-Barcelona maçının hakemi belli oldu!
Burak Kavuncu

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın Barcelona ile oynayacağı kritik karşılaşmada İtalyan hakem Marco Guida görev yapacak.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇINA İTALYAN HAKEM

Galatasaray-Barcelona maçının hakemi belli oldu! 1

Şampiyonlar Ligi’nde gözler Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Karşılaşma öncesinde yapılan hakem atamasıyla birlikte maçın hakemi de netlik kazandı.

İtalya Futbol Federasyonu’ndan Marco Guida, iki takım arasındaki mücadelede görev alacak. Sarı-kırmızılılar, güçlü İspanyol rakibi karşısında sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.

İŞTE MARCO GUİDA'NIN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA TÜRK TAKIMLARI

Galatasaray-Barcelona maçının hakemi belli oldu! 2

Marco Guida, kariyerinde Türk takımlarının ve A Milli Futbol Takımı'nın maçlarında da görev yaptı. İtalyan hakemin yönettiği karşılaşmalarda Galatasaray, 18 Eylül 2025'te Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olurken, 15 Ağustos 2023'te Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yendi. Başakşehir, 12 Aralık 2024'te Heidenheim'ı 3-1 mağlup ederken, A Milli Takım ise 5 Haziran 2016'da Slovenya'yı 1-0 geçti.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI | Beşiktaş - Kocaelispor maç anlatımı! CANLI | Beşiktaş - Kocaelispor maç anlatımı!
Berke Özer herkesi geride bıraktı! Ligue 1'de zirveye çıktıBerke Özer herkesi geride bıraktı! Ligue 1'de zirveye çıktı
Anahtar Kelimeler:
Hakem barcelona galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kaplanın bulunduğu alana girdi, hayatını kaybetti

Kaplanın bulunduğu alana girdi, hayatını kaybetti

Özgür Özel'in iddiası gündem olmuştu! Özlem Zengin'den açıklama

Özgür Özel'in iddiası gündem olmuştu! Özlem Zengin'den açıklama

Fenerbahçe'de o isim 11 sezondur Süper Lig'e imzasını atıyor!

Fenerbahçe'de o isim 11 sezondur Süper Lig'e imzasını atıyor!

Yeni rolüyle şaşırttı! Direk dansı sahnesi gündem oldu

Yeni rolüyle şaşırttı! Direk dansı sahnesi gündem oldu

Bir dönemin ünlü havayoluydu! Şimdi uçakları havaalanında çürüyor

Bir dönemin ünlü havayoluydu! Şimdi uçakları havaalanında çürüyor

Bu yıl yapan kazançlı çıkacak! Murat Bal açıkladı: Yüzde 30 artma ihtimali var

Bu yıl yapan kazançlı çıkacak! Murat Bal açıkladı: Yüzde 30 artma ihtimali var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.