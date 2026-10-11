Galatasaray-Barcelona maçının hakemi belli oldu!

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın Barcelona ile oynayacağı kritik karşılaşmada İtalyan hakem Marco Guida görev yapacak.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇINA İTALYAN HAKEM

Şampiyonlar Ligi’nde gözler Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Karşılaşma öncesinde yapılan hakem atamasıyla birlikte maçın hakemi de netlik kazandı.

İtalya Futbol Federasyonu’ndan Marco Guida, iki takım arasındaki mücadelede görev alacak. Sarı-kırmızılılar, güçlü İspanyol rakibi karşısında sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.

İŞTE MARCO GUİDA'NIN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA TÜRK TAKIMLARI

Marco Guida, kariyerinde Türk takımlarının ve A Milli Futbol Takımı'nın maçlarında da görev yaptı. İtalyan hakemin yönettiği karşılaşmalarda Galatasaray, 18 Eylül 2025'te Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olurken, 15 Ağustos 2023'te Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yendi. Başakşehir, 12 Aralık 2024'te Heidenheim'ı 3-1 mağlup ederken, A Milli Takım ise 5 Haziran 2016'da Slovenya'yı 1-0 geçti.