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A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova’yla berabere kaldı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 24.10.2020 09:24 | Son Güncelleme

Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 7. maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova A Milli Kadın Futbol Takımı ile golsüz berabere kaldı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova’yla berabere kaldı

Türkiye ve Kosova A Kadın Milli Takımları, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Stacey Pearson, Melissa Burgin ve Emily Carney hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Her iki takımın da gol pozisyonu bulamadığı karşılaşmanın ilk yarısında Kosova A Kadın Milli Takımı’ndan Lindona Syla 35’inci dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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Karşılaşmanın ikinci yarısına Türkiye A Kadın Milli Takımı atak başladı. Türk oyuncuların yakaladığı pozisyonlarda Kosovalı kaleci Florentina Kolgeci gole izin vermedi.

Karşılaşmanın hakemi sakatlıklar sebebiyle sık sık oyunun durduğu ikinci yarının sonunda 9 dakikalık uzatma ekledi. Her iki takımın da gol atma başarısını gösteremediği maç, 0-0 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı grubunda aldığı ikinci beraberlikle puanını 2’ye yükseltti.

(DHA)


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