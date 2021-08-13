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A Milli Kadın Kriket Takımı, Çubuk'ta kampa girdi

13.08.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Kriket Takımı, Çubuk'ta kampa girdi

A Milli Kadın Kriket Takımı, İspanya'da 24 Ağustos'ta başlayacak T20 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesi Ankara'nın Çubuk ilçesinde kampa girdi.

Çubuk Şehir Stadı'nda hazırlıklarına başlayan milli takım, antrenmanlarda maçların yanı sıra fizik, kondisyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar yapıyor.

Kampta ziyaret ettiği sporculara eleme maçları öncesi başarılar dileyen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kriket sporunun tanıtılmasını ve milli sporcuların vatandaşla kaynaşmasını önemsediklerini kaydetti.

Milli takımın teknik koordinatörü Yıldız Alta ise kampta 18 sporcunun yer aldığını, 11 yıllık bir mücadelenin ardından ilk defa Dünya Kupası Elemeleri'ne katılacaklarını dile getirdi.

İspanya'dan başarıyla dönerek Güney Afrika'daki Dünya Kupası'na katılmayı hedeflediklerini aktaran Alta, şunları kaydetti:

"Avustralya Büyükelçiliği'ndeki bir arkadaşımızın tavsiyesiyle takımımızı kurduk. Baktık ki bizim çelik çomak ile dokuz taşa benzeyen bir oyun. Hemen bir organizasyon yaptık ve 9-15 yaş arası 150'ye yakın gencimizi okullardan topladık ve 20'ye yakın antrenör olmak isteyen beden eğitimi öğretmenimizle çalışmalara başladık. Yaklaşık 800 civarında lisanslı sporcumuz var."

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