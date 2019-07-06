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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'ya 3-0 mağlup oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 06.07.2019 13:06 | Son Güncelleme

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi final etabının yarı finalinde Brezilya'ya 3-0 yenildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'ya 3-0 mağlup oldu

Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Brezilya ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, müsabakadan 23-25, 15-25 ve 10-25'lik setlerle 3-0 mağlup ayrıldı. Türkiye'nin üçüncülük maçındaki rakibi ABD ile Çin arasında bugün oynanacak karşılaşmanın sonucuna göre belli olacak.

Finale yükselen Brezilya, ABD ile Çin maçının galibiyle şampiyonluk, milliler ise bu karşılaşmanın kaybedeniyle üçüncülük için mücadele edecek. Şampiyonluk maçı yarın saat 14.30'da, üçüncülük karşılaşması ise saat 10.00'da başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
türkiye a milli kadın voleybol takımı FIVB Uluslar Ligi Brezilya

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