A Milli Kadın Voleybol Takımı finalde

Milletler Ligi Finalleri yarı final maçında Türkiye Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'yı 3-0 yenerek finale yükseldi.
FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri’nde Avrupa Kıtası’nı temsil eden tek ülke olarak Dünya devleriyle şampiyonluk mücadelesi veren A Kadın Milli Takımı, yarı final maçında Grand Prix’nin son şampiyonu Brezilya ile karşı karşıya geldi. Milliler, Nanjing Olympic Sports Centre’de oynanan mücadelede Brezilya’yı set vermeden 3-0 (25-23, 25-23,25-22) mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı ve adını ilk kez finale yazdırdı.
Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi finalinde ise; yarın Türkiye saati ile 14.00’te ABD - Çin karşılaşmasının galibi ile karşılaşacak.
Türkiye 3 - 0 Brezilya
Salon: Nanjing Olympic Sports Centre
Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Joo-Hee Kang (Güney Kore)
Türkiye: Meryem, Hande, Eda, Zehra, Meliha, Cansu, Simge (L) (Aylin, Ebrar, Gamze)
Brezilya: Tandara, Gabi, Adenizia, Ana Beatriz, Amanda, Ratzke, Suelen Pinto (L) (Monique Pavao, Jaqueline, Carol, Rosamaria)
Setler: 25-23, 25-23, 25-22
Süre: 93 dakika (30,32,31)
Galatasaray Ryan Donk'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!
Şenol Güneş transferleri tek tek açıkladı! Kim gidiyor, kim geliyor?
Denys Boyko, Dinamo Kiev'e transfer oldu!
Yuto Nagatomo Galatasaray'da (Yuto Nagatomo kimdir?)
Ozan Tufan’ın inanılmaz değişimi!
16 yaşında dünya devine imza attı!
İşte Ali Koç'un üçüncü bombası!
30 futbolcu ve 6 antrenöre futboldan men
Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)
UEFA Milan'ı 2 yıl Avrupa'dan men etti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum