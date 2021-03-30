A Milli Takım'a çağrılan Alpaslan Öztürk sevinçten havalara uçtu!

Göztepe'nin savunmacısı Alpaslan Öztürk, A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında karşılaşacağı Letonya maçının kadrosuna dahil edildi.
A Milli Takım'da kadrodan çıkarılan isimlerin ardından 3 yeni oyuncunun kadroya alındığını Şenol Güneş duyurmuştu. Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra Altınordu'dan Enis Destan ve Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı kadroya alındı.
Göztepe Kulübü, Alpaslan Öztürk'ün milli takım için telefon aldığı anları sosyal medyadan paylaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 27 yaşındaki futbolcunun mutluluğu paylaşıldı.
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