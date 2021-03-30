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A Milli Takım'a çağrılan Alpaslan Öztürk sevinçten havalara uçtu!

30.03.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin başarılı savunmacısı Alpaslan Öztürk, A Milli Takım'dan davet aldı. 27 yaşındaki futbolcu Milli Takım için aldığı telefon sonrası sevinçten havalara uçtu, o anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Göztepe'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler binlerce beğeni aldı.

Göztepe'nin savunmacısı Alpaslan Öztürk, A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında karşılaşacağı Letonya maçının kadrosuna dahil edildi.

SEVİNÇTEN HAVALARA UÇTU

A Milli Takım'da kadrodan çıkarılan isimlerin ardından 3 yeni oyuncunun kadroya alındığını Şenol Güneş duyurmuştu. Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra Altınordu'dan Enis Destan ve Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı kadroya alındı.

Göztepe Kulübü, Alpaslan Öztürk'ün milli takım için telefon aldığı anları sosyal medyadan paylaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 27 yaşındaki futbolcunun mutluluğu paylaşıldı.

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Göztepe Alpaslan Öztürk
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