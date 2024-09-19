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A Milli Takım'a yeni yıldız! Atakan Karazor'un vatandaşlık evrakları tamamlandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.09.2024 10:25
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A Milli Futbol Takımında gurbetçi oyuncuların çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Milli Takım havuzuna yeni oyuncular kazandırabilmek için yoğun çalışan TFF, son olarak sürpriz bir ismin vatandaşlık işlemlerini tamamladı.

A Milli Takım'a yeni yıldız! Atakan Karazor'un vatandaşlık evrakları tamamlandı
Atakan Karazor

Atakan Karazor

ALM Almanya
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Vfb Stuttgart
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Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, Alman ekibi Stuttgart'ın kaptanlığını yapan Atakan Karazor'un vatandaşlık işlemleri konusunda evrakları tamamladı.

VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

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27 yaşındaki Atakan Karazor'un vatandaşlık işlemlerine dair tüm prosedürlerin bu ay içerisinde tamamlandığı ve yetkili kurumlara iletildiği öğrenildi.

A MİLLİ FORMAYI GİYEBİLECEK

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TFF'nin belgeleri halletmesinin ardından gözler Montella'yta çevrildi. İtalyan çalıştırıcının tercih etmesi halinde Atakan Karazor, milli takım formasını giyebilecek. Bu sezon 6 maçta 1 gol kaydeden 1.91 boyundaki ön libero, uzun boyuyla dikkat çekiyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Atakan ile Türk takımları da ilgilenmişti.

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türkiye milli takımı
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