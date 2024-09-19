A Milli Takım'a yeni yıldız! Atakan Karazor'un vatandaşlık evrakları tamamlandı

Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, Alman ekibi Stuttgart'ın kaptanlığını yapan Atakan Karazor'un vatandaşlık işlemleri konusunda evrakları tamamladı.

VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

27 yaşındaki Atakan Karazor'un vatandaşlık işlemlerine dair tüm prosedürlerin bu ay içerisinde tamamlandığı ve yetkili kurumlara iletildiği öğrenildi.

A MİLLİ FORMAYI GİYEBİLECEK

TFF'nin belgeleri halletmesinin ardından gözler Montella'yta çevrildi. İtalyan çalıştırıcının tercih etmesi halinde Atakan Karazor, milli takım formasını giyebilecek. Bu sezon 6 maçta 1 gol kaydeden 1.91 boyundaki ön libero, uzun boyuyla dikkat çekiyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Atakan ile Türk takımları da ilgilenmişti.