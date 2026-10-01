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A Milli Takım'a yıldız isimden kötü haber! Antrenmana katılmadı...

A Milli Futbol Takımı, Belçika deplasmanında oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Son idmanda taktik çalışmalar yapılırken Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek takıma katıldı. Can Uzun ise ağrıları nedeniyle antrenmanda yer almadı.

A Milli Takım'a yıldız isimden kötü haber! Antrenmana katılmadı...
Cevdet Berker İşleyen

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta cuma günü Belçika ile deplasmanda oynayacağı üçüncü karşılaşmanın hazırlıklarını noktaladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmanda maçın taktik planı üzerinde çalışıldı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

A Milli Takım a yıldız isimden kötü haber! Antrenmana katılmadı... 1

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın basına açık ilk 15 dakikalık bölümünde futbolcular, daha sonra top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı olarak devam eden bölümde ise Belçika karşılaşmasına yönelik taktiksel organizasyonlar üzerinde durulduğu belirtildi. Böylece A Milli Takım, kritik mücadele öncesindeki hazırlıklarını tamamlamış oldu.

CAN UZUN KATILMADI

A Milli Takım a yıldız isimden kötü haber! Antrenmana katılmadı... 2

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan A Milli Takım'a davet edilen Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek de gerçekleştirilen son antrenmanda yer aldı.

Öte yandan Can Uzun, hissettiği ağrı nedeniyle çalışmaya katılmadı. Genç futbolcunun antrenmanda yer almaması, Belçika maçı öncesinde dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

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Sakatlık son dakika a milli takım Can Uzun
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