A Milli Takım'a yıldız isimden kötü haber! Antrenmana katılmadı...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta cuma günü Belçika ile deplasmanda oynayacağı üçüncü karşılaşmanın hazırlıklarını noktaladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmanda maçın taktik planı üzerinde çalışıldı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın basına açık ilk 15 dakikalık bölümünde futbolcular, daha sonra top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı olarak devam eden bölümde ise Belçika karşılaşmasına yönelik taktiksel organizasyonlar üzerinde durulduğu belirtildi. Böylece A Milli Takım, kritik mücadele öncesindeki hazırlıklarını tamamlamış oldu.

CAN UZUN KATILMADI

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan A Milli Takım'a davet edilen Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek de gerçekleştirilen son antrenmanda yer aldı.

Öte yandan Can Uzun, hissettiği ağrı nedeniyle çalışmaya katılmadı. Genç futbolcunun antrenmanda yer almaması, Belçika maçı öncesinde dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.