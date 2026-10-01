FIFA'dan Fenerbahçe'ye müjde! Resmi açıklama geldi: Transfer yasağı kaldırıldı

Fenerbahçe, FIFA tarafından uygulanan geçici transfer yasağından kurtuldu. Youssef En-Nesyri'nin bonservis ödemesine ilişkin yaşanan süreçte gerekli adımların atılmasıyla birlikte sarı-lacivertli kulübün transfer yasağı resmen sona erdi.

Ödemelerin tamamlanmasının ardından FIFA nezdindeki işlemler de sonuçlandı. Böylece Fenerbahçe, FIFA'nın resmi transfer yasağı listesinde yer alan kulüpler arasından çıkarıldı.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüp, yasağın kaldırıldığını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz tarafından ilgili ödeme pazartesi (27 Eylül 2026) günü gerçekleştirilmiş, FIFA nezdindeki işlemler tamamlanmış ve Kulübümüze uygulanan geçici transfer yasağı kaldırılmıştır."

EN-NESYRİ'NİN BONSERVİS BORCU ÖDENDİ

Fenerbahçe'ye uygulanan 3 dönemlik transfer yasağının nedeni, Youssef En-Nesyri'nin bonservis taksitine ilişkin ödeme süreciydi.

Sarı-lacivertliler, Faslı futbolcunun transferinden kaynaklanan yükümlülük kapsamında gerekli ödemeyi Sevilla'ya gerçekleştirdi. Ödeme sonrasında FIFA'daki prosedürlerin tamamlanmasını bekleyen kulüp, işlemlerin sonuçlanmasıyla birlikte transfer yasağının kaldırılması sürecini de tamamladı.

Fenerbahçe'nin adı artık FIFA'nın resmi transfer yasağı listesinde bulunmuyor.