A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Atakan Karazor ilk kez...

A Milli Takımımızın 2024/25 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ ve 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu ve programı açıklandı.

27 futbolcunun bulunduğu A Milli Takım aday kadrosunda, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

ATAKAN KARAZOR İLK KEZ DAVET EDİLDİ

Kariyerine Almanya'nın Stuttgart ekibinde devam eden Atakan Karazor, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrılırken, ikas Eyüpspor'da forma giyen Ahmed Kutucu da dört yıllık bir aranın ardından yeniden aday kadroya davet edildi.

ATAKAN KARAZOR KİMDİR?

Atakan Karazor 13 Ekim 1996 yılında Almanya’nın Essen kentinde dünyaya geldi. Orta saha ve ön libero olarak görev yapan oyuncu güçlü fiziği ve mücadeleci yapısıyla tanınıyor.

Futbol kariyerine Schwarz - Weib Essen’de 2012 yılında başlayan oyuncu 2012-2015 sezonu arasında ise Bochum forması giydi. Bochum’da farklı yaş kategorilerinde forma giyen oyuncu 2015-16 sezonunda ise Dortmund II takımının yolunu tuttu.

Burada gösterdiği başarılı performansın ardından Kiel’e transfer olan oyuncu 2019-20 sezonunda Stuttgart’a geçti. Stuttgart takımında 150 maçta süre alan oyuncu 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Oyuncu 2024-2025 sezonunda 6 karşılaşamda görev yaparken 1 gollük katkı verdi. Atakan Karazor 12 milyon euro piyasa değeriyle dikkat çekiyor.

ULUSLAR LİGİ PROGRAMI

A Milli Takım kafilesi, 10 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek Karadağ maçı öncesindeki resm i antrenmanın ardından saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Samsun'a gidecek.

Ay-Yıldızlılar, aynı gün 17.45'te Karadağ maçının oynanacağı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve bir futbolcumuz, stadyumda saat 18.00'de bir basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye - Karadağ müsabakası, 11 Ekim Cuma günü 21.45'te oynanacak ve TV8 ile Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

A Milli Takımımız, İzlanda karşılaşması için 12 Ekim Cumartesi günü TSİ 15.30'da THY'ye ait uçakla Samsun'dan bu ülkeye yolculuk edecek. Keflavík Havalimanı'na inecek kafile, buradan otobüsle maçın oynanacağı başkent Reykjavík'e geçecek.

A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve bir futbolcumuz, 13 Ekim Pazar günü saat 13.45'te (TSİ 16.45) Laugardalsvöllur Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, maç öncesindeki resm i antrenmanını da bu statta saat 18.00'de (TSİ 21.00) yapacak.

14 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak İzlanda - Türkiye mücadelesi, TV8 ve Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır