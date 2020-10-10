A Milli Takım, Almanya'daki son antrenmanını yaptı

A Milli Takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BELKAW-Arena'da saat 16.30'da (TSİ 17.30) gerçekleştirilen idmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışmasına geçildi. Farklı oyunların oynandığı bu çalışma esnasında A Milli takım futbolcuları arasında neşeli anlar yaşandı. Son bölümde ise Rusya maçının taktiğine dönük uygulamalar yapıldı.
A Milli Takım kafilesi yarın 11.00'de (TSİ 12.00) Almanya'nın Köln kentinden Rusya'nın başkenti Moskova'ya yolculuk edecek.
(İHA)
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