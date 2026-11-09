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Amed Sportif Faaliyetler’de 7 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi

AMED Sportif Faaliyetler’de forma giyen 7 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Amed Sportif Faaliyetler’de 7 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi
Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig’de 11’inci hafta maçlarının ardından milli araya girildi. Süper Lig’in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, 23 puanla 3’üncü sırada yer aldı. Diyarbakır ekibinde 7 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Milli takımlara davet edilen futbolcularımıza başarılar dileriz. Milli takımlarından davet alan futbolcularımız Lumbardh Dellova, Rayan Ny Alna Arnaldo Raveloson, Ermal Krasniqi, Amadou Cisse, Rayan Lutin, Alban-Marc Lafont ve Samuel Leo Beat Ballet’i tebrik ediyor, milli formayla çıkacakları karşılaşmalarda kendilerine başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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amedspor
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