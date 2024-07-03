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  4. A Milli Takım çeyrek finalde... Şimdi sırada Portakallar var! Yarı finale çıkarsak rakibimiz büyük oranda belli

A Milli Takım çeyrek finalde... Şimdi sırada Portakallar var! Yarı finale çıkarsak rakibimiz büyük oranda belli

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.07.2024 00:27
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A Milli Takımımız Avusturya'yı turnuva dışına iterken, çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti. Ay-yıldızlılar çeyrek finalde Hollanda'yı elemesi durumunda ise rakibi büyük oranda belli. İşte detaylar...

A Milli Takım çeyrek finalde... Şimdi sırada Portakallar var! Yarı finale çıkarsak rakibimiz büyük oranda belli

EURO 2024 son 16 turu mücadelesinde Avusturya ile karşılaşan A Milli Takımımız mücadeleden Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 üstünlükle ayrılırken adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

MİLLİLERİN RAKİBİ HOLLANDA

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Bu sonucun ardından Türkiye, EURO 2024'te adını çeyrek finale yazdırdı. Millilerin çeyrek finaldeki rakibi, Romanya'yı saf dışı bırakan Hollanda oldu.

Milliler Hollanda ile 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22:00'da karşı karşıya gelecek.

HOLLANDA'YI ELERSEK...

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Milliler, zorlu Hollanda maçından galibiyetle çıkması durumunda ise aynı gün saat 19.00'da oynanacak olan İngiltere-İsviçre maçının galibiyeti ile karşı karşıya gelecek.

İNGİLİZLER FAVORİ

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Gerek futbol otoriteleri gerekse istatistiklere göre ise Milliler'in Hollanda'yı geçmesi durumunda rakibi İsviçre karşısında favori olan İngiltere olarak gösteriliyor.

Euro 2024 Canlı Skor


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Anahtar Kelimeler:
Hollanda milli takım
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