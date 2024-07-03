A Milli Takım çeyrek finalde... Şimdi sırada Portakallar var! Yarı finale çıkarsak rakibimiz büyük oranda belli

EURO 2024 son 16 turu mücadelesinde Avusturya ile karşılaşan A Milli Takımımız mücadeleden Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 üstünlükle ayrılırken adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

MİLLİLERİN RAKİBİ HOLLANDA

Bu sonucun ardından Türkiye, EURO 2024'te adını çeyrek finale yazdırdı. Millilerin çeyrek finaldeki rakibi, Romanya'yı saf dışı bırakan Hollanda oldu.

Milliler Hollanda ile 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22:00'da karşı karşıya gelecek.

HOLLANDA'YI ELERSEK...

Milliler, zorlu Hollanda maçından galibiyetle çıkması durumunda ise aynı gün saat 19.00'da oynanacak olan İngiltere-İsviçre maçının galibiyeti ile karşı karşıya gelecek.

İNGİLİZLER FAVORİ

Gerek futbol otoriteleri gerekse istatistiklere göre ise Milliler'in Hollanda'yı geçmesi durumunda rakibi İsviçre karşısında favori olan İngiltere olarak gösteriliyor.





