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Galatasaray'dan RAMS Park'ın zemini için yeni karar! İşte düzeleceği tarih

Galatasaray, RAMS Park'ın zemininde yaşanan sorunları gidermek için yeni bir yol haritası belirledi. Son yenileme çalışmalarından istediği sonucu alamayan sarı-kırmızılılar, kısa vadeli onarımların ardından yıl sonunda kapsamlı bir değişime gitmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'dan RAMS Park'ın zemini için yeni karar! İşte düzeleceği tarih
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray, RAMS Park'ın zemininde yaşanan sorunları kalıcı olarak çözmek için yeni bir hazırlık içerisinde. Bir önceki milli maç arasında yapılan yenileme çalışmalarından beklediği sonucu alamayan sarı-kırmızılı yönetim, yıl sonunda zemini yeniden değiştirmeyi planlıyor.

KISA VADELİ ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Galatasaray dan RAMS Park ın zemini için yeni karar! İşte düzeleceği tarih 1

RAMS Park'ın zemini, İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışların ardından yeniden yıprandı. Daha önce gerçekleştirilen yenileme çalışmalarına rağmen istenilen seviyeye ulaşılamazken Galatasaray cephesi, kullanılan malzemenin yanlış olduğunu değerlendirdi.

Sorunun giderilmesi için Kemerburgaz'da çim bakımını üstlenen firmayla bir toplantı gerçekleştirildi. Görüşmelerin ardından mevcut zeminin iyileştirilmesine yönelik geçici çözümler konusunda anlaşmaya varıldı.

Firma, yapılacak onarım çalışmaları karşılığında Galatasaray'dan herhangi bir ücret talep etmeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine RAMS Park'ta bakım ve iyileştirme çalışmaları başlatıldı.

YIL SONUNDA YENİ ZEMİN HEDEFİ

Galatasaray dan RAMS Park ın zemini için yeni karar! İşte düzeleceği tarih 2

Sarı-kırmızılılar, kısa vadeli müdahalelerin yanı sıra soruna uzun vadeli bir çözüm bulmak için de harekete geçti. Statta kumlama ve hibrit çim çakım işlemleri uygulanırken 2026 yılının sonunda zeminin tamamen yenilenmesi için planlama yapılıyor.

Bu kez İzmir'de çim üretim tesisi bulunan firmayla çalışılması ve çimlerin yurt dışından sipariş edilmesi gündemde. Yeni zemine serilecek çimin hibrit çim çakım işlemiyle birlikte kullanıma hazır hale getirileceği belirtiliyor.

Galatasaray böylece RAMS Park'ta uzun süredir gündemden düşmeyen zemin sorununu yıl sonunda gerçekleştireceği kapsamlı değişimle geride bırakmayı hedefliyor.

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