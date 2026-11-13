TFF açıkladı! Yıldız isim milli takım kampından ayrıldı

A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak, Belçika karşılaşmasının ardından Fransa maçı öncesi kamptan ayrıldı.
UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da Ozan Kabak, mücadelede gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
Bu gelişmenin ardından 15 Kasım'da oynanacak Fransa - Türkiye karşılaşmasında forma giyemeyecek olan milli futbolcu, teknik heyetten aldığı izinle kamp çalışmalarına veda etti.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ozan Kabak'ın kamptan ayrıldığını duyurarak şu açıklamayı yaptı:
"UEFA Uluslar A Ligi'nde dün oynanan Türkiye - Belçika karşılaşmasında gördüğü sarı kartın ardından 15 Kasım'daki Fransa - Türkiye müsabakasında cezalı duruma düşen Ozan Kabak, A Millî Takımımızın kampından izinli olarak ayrıldı."
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