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TFF açıkladı! Yıldız isim milli takım kampından ayrıldı

Belçika karşısında gördüğü sarı kartla Fransa maçında forma giyme şansını kaybeden Ozan Kabak hakkında TFF'den açıklama geldi. Milli futbolcunun kamp sürecine ilişkin alınan karar ve takımdan ayrılışının detayları belli oldu.

TFF açıkladı! Yıldız isim milli takım kampından ayrıldı
Cevdet Berker İşleyen

A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak, Belçika karşılaşmasının ardından Fransa maçı öncesi kamptan ayrıldı.

OZAN KABAK FRANSA MAÇINDA YOK

TFF açıkladı! Yıldız isim milli takım kampından ayrıldı 1

UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da Ozan Kabak, mücadelede gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Bu gelişmenin ardından 15 Kasım'da oynanacak Fransa - Türkiye karşılaşmasında forma giyemeyecek olan milli futbolcu, teknik heyetten aldığı izinle kamp çalışmalarına veda etti.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA

TFF açıkladı! Yıldız isim milli takım kampından ayrıldı 2

Türkiye Futbol Federasyonu, Ozan Kabak'ın kamptan ayrıldığını duyurarak şu açıklamayı yaptı:

"UEFA Uluslar A Ligi'nde dün oynanan Türkiye - Belçika karşılaşmasında gördüğü sarı kartın ardından 15 Kasım'daki Fransa - Türkiye müsabakasında cezalı duruma düşen Ozan Kabak, A Millî Takımımızın kampından izinli olarak ayrıldı."

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