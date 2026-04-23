A Milli Takım'da Arda Güler şoku! Real Madrid açıkladı: Sezonu kapattı

Arda Güler, Alaves maçında yaşadığı sakatlık sonrası en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Genç yıldızın Dünya Kupası’na yetişip yetişemeyeceği merak konusu oldu.

A Milli Takım'da Arda Güler şoku! Real Madrid açıkladı: Sezonu kapattı
Cevdet Berker İşleyen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Arda Güler, Salı günü Deportivo Alaves karşısında forma giydiği maçta talihsiz bir sakatlık yaşadı. Mücadelenin 58. dakikasında oyundan alınan genç futbolcu, yaşadığı kas problemi nedeniyle bugünkü antrenmanda yer almadı.

MR SONUCU ORTAYA ÇIKTI

A Milli Takım da Arda Güler şoku! Real Madrid açıkladı: Sezonu kapattı 1

Yapılan kontrollerin ardından MR'a giren milli oyuncunun, biceps femoris kasında hasar tespit edildi. Bu sakatlık nedeniyle Arda'nın en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Bu gelişme, Real Madrid forması giyen oyuncunun sezonun kalan bölümünü kaçıracağı anlamına geliyor. İspanyol devinin önünde 6 maç bulunurken, Arda'nın bu karşılaşmalarda görev yapamayacağı belirtildi.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ ENDİŞE

A Milli Takım da Arda Güler şoku! Real Madrid açıkladı: Sezonu kapattı 2

Arda Güler'in sakatlığı sadece kulübünü değil, Türk futbol kamuoyunu da yakından ilgilendiriyor. Özellikle yaklaşan Dünya Kupası öncesinde yaşanan bu gelişme, taraftarlar arasında tedirginliğe yol açtı.

HEDEF TURNUVAYA YETİŞMESİ

A Milli Takım da Arda Güler şoku! Real Madrid açıkladı: Sezonu kapattı 3

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'ndaki ilk maçını 14 Haziran'da Avustralya'ya karşı oynayacak. Teknik ekip ve sağlık heyeti, genç yıldızın turnuvaya tam olarak hazır şekilde yetişmesi için yoğun bir çalışma planı hazırlamış durumda.

