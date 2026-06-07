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Sevda Türküsev "Dilan Polat mesat attı" diyerek paylaştı! Ağzına geleni söyledi

İzmir Çeşme’de tatil yapan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın koruması Can Polat vurularak öldürüldü. Tepkilerin odağındaki Polat ailesi yine gündem oldu. Sevda Türküsev son paylaşımıyla dikkat çekti.

Sevda Türküsev "Dilan Polat mesat attı" diyerek paylaştı! Ağzına geleni söyledi

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın korumalığını yapan Can Polat, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Aynı zaman Engin Polat'ın akrabası olan Can Polat'ın cenazesinde aile üyeleri Dilan Polat'a tepki gösterdi.

Yeniden gündeme gelen Polat ailesine dair iddialar konuşulurken yaptığı yorumlarla sık sık X'te tepki gören Sevda Türküsev'den bir paylaşım geldi. Saldırı sonrası sosyal medyayı kullanmayan ama bazı hesaplara mesaj attığı konuşulan Dilan Polat iddiaya göre Türküsev'e de mesaj attı.

"Dilan Polat, bana mesaj atmış. Belli ki her paylaşımı takip ediyor, telefon elinde ve en fazla üç beş güne ayaklarını toplayıp ağlayarak video çekmeye başlar" diyen Türküsev şunları yazdı:

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Sevda Türküsev "Dilan Polat mesat attı" diyerek paylaştı! Ağzına geleni söyledi 1

"NE GÜZEL KAFA"

"Ve hâlâ kendilerini değil toplumu suçluyorlar. 'Bu fenomenlere devlet müdahale etmeli' dediğimiz için biz kul hakkına giriyormuşuz. Onları cezaevine sokturana kadar konuşmuş toplum! Çünkü toplum konuştu diye cezaevine girdiler öyle mi?

Sevda Türküsev "Dilan Polat mesat attı" diyerek paylaştı! Ağzına geleni söyledi 2

Ne güzel kafa: her istediklerini paylaşacaklar, her istediğini yapacaklar, vergi kaçıracaklar. Hem fenomen olacaklar ama hiç kimse onları eleştirmeyecek.
Çoğu diğer fenomenlerde de aynı kafa var çünkü kendilerini normal görüyorlar!
Bu da bir rahatsızlık! Sadece Dilan Polatlar değil, bu tip fenomenlerin çocuklarına devlet psikolojik destek vermeli dedik, hâlâ aynı fikirdeyiz! Kaldı ki bunu ben son bir yıldır söylüyorum. Toplumun onlarla uğraştıklarını falan zannediyor. Onların yerine onların çocuklarının psikolojisini düşünen topluma “Sıra çocuklarıma mı geldi” diyor!"

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat
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