TFF'yi ibra kararı resmen açıklandı!

TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi faaliyetleri oy birliğiyle ibra edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Kararlarımızı kişilere göre değil, Türk futbolunun ortak menfaatlerine göre aldık. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu, Ankara JW Marriott Hotel'de düzenlenen TFF Olağan Mali Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Türk futboluna emek veren tüm paydaşlara teşekkür ederek "Bugün burada yalnızca bir mali genel kurul gerçekleştirmiyoruz. Türk futbolunu yeniden Dünya Kupası sahnesine taşıyan büyük yürüyüşün muhasebesini yapıyor, geleceğin hedeflerini birlikte şekillendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'na 24 yıl sonra katılma hakkı kazanan ay-yıldızlı ekibin mücadelesi, inancı ve karakteriyle büyük gurur yaşattığını aktaran Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti:

"Bu tarihi başarının mimarları teknik direktörümüz Vincenzo Montella ve futbolcularımıza, emeği geçen herkese milletimiz adına teşekkür ediyorum. Ancak Dünya Kupası'na katılmak bizim için sonuç değil, yeni bir başlangıçtır. Hedefimiz, yalnızca turnuvalarda yer almak değil, büyük organizasyonların kalıcı ve güçlü ülkelerinden biri olmaktır. Milli takımımız göreve geldiğimiz dönemde FIFA dünya sıralamasında 27. sıradayken bugün 22. sıraya yükselmiş durumdadır. Dünya Kupası'nın ardından tarihimizde ilk kez UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele edecek olmamız da bu büyük yükselişin önemli göstergelerinden birisidir. Aynı gelişimi kadın futbolunda da görüyoruz. A Milli Kadın Takımımız bizim dönemimizde FIFA sıralamasında 69. basamaktayken bugün 49'unculuğa yükselmiştir. Tarihimizde ilk kez Dünya Kupası play-off'larını garantileyen Kadın Milli Takımımızı tebrik ediyorum. En büyük hedeflerimizden biri de Kadın Milli Takımımızı, Dünya Kupası sahnesinde görmek ve ülkemizi en üst seviyede temsil etmesini sağlamaktır."

Alt yaş kategorilerindeki milli takımların başarılarına da değinen Hacıosmanoğlu, "Sürdürülebilir başarı ancak güçlü futbol ekonomisiyle mümkündür. Bu anlayışla hareket ederek son bir yılda milli takımımızın sponsor ağını daha da genişlettik. Alanlarında lider 11 yeni markanın katılımıyla toplam sponsorluk sayımızı 32'ye çıkardık. Bu rakam Türkiye Futbol Federasyonu tarihindeki en yüksek sponsorluk sayısıdır. Gerçekleştirdiğimiz marka işbirlikleriyle yaklaşık 1.7 milyar liralık ekonomik değer oluşturduk. Ayrıca ilk kez 2. ve 3. lig müsabakalarının yayın anlaşmalarını gerçekleştirerek futbolumuzun görünürlüğünü ve ekonomik değerini artırdık." diye konuştu.