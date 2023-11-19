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A Milli Takım'da Emre Akbaba, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı!

19.11.2023 18:14 | Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takım’nın Almanya'yı deplasmanda 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanarak oyundan alınan Emre Akbaba’nın Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda Galler ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün Berlin’den Cardiff’e seyahat edecek A Milli Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. TFF, dün oynanan Almanya karşılaşmasında 34’üncü dakikada İlkay Gündoğan ile diz dize çarpışan ve sakatlanarak oyundan alınan Emre Akbaba’nın Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

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TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda Galler ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün Berlin’den Cardiff’e seyahat edecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Milli futbolcumuz Emre Akbaba, dün akşam Almanya ile oynanan özel maçta geçirdiği diz sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı."

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