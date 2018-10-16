Lucescu gidiyor, o geliyor!

Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, eleştirilerin hedefindeki Mircea Lucescu için Mayıs 2019'daki federasyon seçimine kadar bekleyecek. Rumen çalıştırıcı ile yolların ayrılması halinde, teknik direktörlük koltuğu için o yerli hocaya teklif götürecek.

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'ya kaybeden Türkiye'nin grubunu lider olarak bitirme şansı kalmadı. A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu eleştiri oklarını üzerine çekerken, Rumen teknik adamın şu an için görevden alınması söz konusu değil..

Mircea Lucescu 17 Kasım'daki İsveç maçında kenarda olacak ve ilerleyen periyotta hazırlık sınavlarında tarihi yenilgiler almadığı sürece sezonu tamamlayacak. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Mayıs 2019'daki federasyon seçimine kadar bekleyecek. Yeni seçilecek federasyon yönetimi, tazminatı 2.5 milyon Euro olan Lucescu'nun geleceğine karar verecek.

Milli takımı gençleştiren ancak sonuçları değiştiremeyen Lucescu ile Mayıs ayında yolların ayrılması kuvvetli ihtimal. Yıldırım Demirören, 73 yaşındaki çalıştırıcıyı gönderirse 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri için yerli bir teknik adamla anlaşacak.