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Lucescu gidiyor, o geliyor!

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 16.10.2018 07:35 | Son Güncelleme

TFF yönetimi, üst üste alınan başarısız sonuçlarının ardından geleceği tartışma konusu olan Mircea Lucescu'nun yerine gelecek isim hakkında ortak bir karara vardı. O kişi Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş...

Lucescu gidiyor, o geliyor!

Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, eleştirilerin hedefindeki Mircea Lucescu için Mayıs 2019'daki federasyon seçimine kadar bekleyecek. Rumen çalıştırıcı ile yolların ayrılması halinde, teknik direktörlük koltuğu için o yerli hocaya teklif götürecek.

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'ya kaybeden Türkiye'nin grubunu lider olarak bitirme şansı kalmadı. A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu eleştiri oklarını üzerine çekerken, Rumen teknik adamın şu an için görevden alınması söz konusu değil..

Mircea Lucescu 17 Kasım'daki İsveç maçında kenarda olacak ve ilerleyen periyotta hazırlık sınavlarında tarihi yenilgiler almadığı sürece sezonu tamamlayacak. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Mayıs 2019'daki federasyon seçimine kadar bekleyecek. Yeni seçilecek federasyon yönetimi, tazminatı 2.5 milyon Euro olan Lucescu'nun geleceğine karar verecek.

Milli takımı gençleştiren ancak sonuçları değiştiremeyen Lucescu ile Mayıs ayında yolların ayrılması kuvvetli ihtimal. Yıldırım Demirören, 73 yaşındaki çalıştırıcıyı gönderirse 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri için yerli bir teknik adamla anlaşacak.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki durumu bu süreçte belirleyici olacak. Şayet, Şenol Güneş siyah-beyazlı kulüp ile yollarını ayırırsa Lucescu'nun halefi için en ciddi aday olarak gösteriliyor. Tecrübeli hoca yakın zaman önce yaptığı açıklamada Milli Takım çalıştırmak istediğini belirtmiş, "Bu sene mukavelem bitiyor. Beşiktaş'tan ayrılma durumum yok, düşüncem de yok. Ayrılırsam da kulüp takımından çok milli takımı daha çok düşünürüm." ifadelerini kullanmıştı. Sabah)

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