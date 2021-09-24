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A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un Türk yardımcısı Kenan Koçak oldu!

24.09.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'un Türk yardımcısının kim olacağı sorusu cevabını buldu. Kariyerinde 12 yıl boyunca Almanya'da birçok takımda görev yapan Kenan Koçak'ın Kuntz'un yardımcılığına getirildiği öğrenildi. 40 yaşındaki teknik adam, son olarak Hannover'de görev yaptı. İşte detaylar...

A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un Türk yardımcısı Kenan Koçak oldu!

A Milli Takım'da teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz'un Türk yardımcısı belli oldu. Sabah'ın haberine göre; Alman teknik adamın yardımcılığına Kenan Koçak getirildi. Almanya'da Mannheim, Sandhausen ve Hannover'i çalıştıran, haziran ayından bu yana boşta olan 40 yaşındaki teknik adam, Kuntz'un yeni yardımcısı oldu.

Kenan Koçak'la 2024 Eylül ayına kadar sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Son olarak Hannover'i çalıştıran Kenan Koçak, 57 maçta 1.39 puan ortalaması tutturdu.

KENAN KOÇAK KİMDİR?

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5 Ocak 1981 tarihinde Kayseri'de doğan Kenan Koçak, 2000-2007 yılları arasında profesyonel olarak futbol oynadı. 2009'da antrenörlük kariyerine başlayan Koçak, sırasıyla T. Mannheim, VfR Mannheim, Waldh. Mannheim, Sandhausen ve Hannover'de görev yaptı.

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