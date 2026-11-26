UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi galibiyetinden dolayı tebrik eden Turan, takımının performansını eleştirirken genç oyuncularının gelişim sürecine ve Ukrayna'daki savaşın yarattığı zorluklara dikkat çekti.

"ANLATINCA POLYANNA OLUYORUM"

Fenerbahçe karşısında yapılan top kayıplarından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Arda Turan, takımının iyi bir performans sergileyemediğini söyledi. Genç oyuncularla mücadele ettiklerini vurgulayan Turan, mağlubiyetten ders çıkaracaklarını belirtti. "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Kazanmışlarsa bizden daha iyi iş yapmışlardır. Emre Hoca'ya hayırlı olsun.

Maçtan önce anlatınca Polyanna oluyorum, ben gerçekleri söylüyorum, oyuncularımla ne yaşadığımı söylüyorum. U21, U20 seviyelerindeler. Öğrenmeleri gereken birçok iş var. Biz bu mağlubiyetleri yönetecek cesaretteyiz. İyi oynamadık. Bu kadar top kaybına can dayanmaz. Bazen futbol böyle. Bu mağlubiyetten ders çıkaracağız. Gelişmeye devam edeceğiz. Elimizde ne olduğunu biliyoruz, gençler ve potansiyelliler, doğrumuzdan vazgeçmeyeceğiz.

Bu şekilde kazanamazsın. Anları doğru oynasak belki puan alabilirdik. Pes etmeyeceğiz. Bizim için üzücü bir durum. Şartları biliyoruz. Saha içi performans yetmez. Üzüntülüyüz. Mağlubiyet, futbolcunun cehennemi. Bu cehennemi yaşayacağız. Ayağa kalkacağız."

"BİR ŞEYLERE GEÇ KALIYORUZ"

Ukrayna Ligi'nde iyi bir konumda olduklarını ancak Şampiyonlar Ligi seviyesinin farklı olduğunu belirten Turan, oyuncularının yeteneklerine rağmen tecrübe kazanmaları gerektiğini ifade etti.

"Ligde iyiyiz, tepedeyiz. Ukrayna'ya, Dinamo Kiev'e bakın, gruplara dahi gelemediler. Çok zor. Şampiyonlar Ligi'ni öğrenmek lazım. Oyuncularım yetenekli mi çok yetenekli ama yetenek bu oyunun sadece bir parçası. Bir şeylere geç kalıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde bizim için bir anı olarak güzel, ders çıkarmam gereken bir durum. Bakacağız. Çok üzüntülüyüz."

EMRE BELÖZOĞLU'NA TEBRİK

Arda Turan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu da galibiyetinden dolayı kutlayarak yeni görevinde başarılar diledi. "Emre Ağabey adına tüm kalbimle tebriklerimi iletiyorum, gönülden sarılıyorum ona. Bundan sonrası için başarılar diliyorum."

"SAVAŞTA İNSANLAR ÖLÜYOR"

Şampiyonlar Ligi'nde mücadeleyi bırakmayacaklarını söyleyen Turan, Ukrayna'daki savaşın gölgesinde futbol oynamanın zorluklarına da değindi. Shakhtar'ın genç kadrosuyla önemli bir mücadele verdiğini belirten teknik adam, yaşadıkları koşulların yeterince anlaşılamadığını dile getirdi.

"Ben hayatım boyunca pes etmedim. Şampiyonlar Ligi'nde de pes etmeyeceğiz. Bu çocuklar daha çok genç. Bizim oyuncularımız milli arada genç milli takımlara gidiyor. Bahanelere sığınmadan elimizden geleni yapacağız. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman Polyannacılık oynamadım. Maçtan önce de inandığım doğruları söyledim. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi seviyesinde daha iyi oynar. Bunu da hocalarıyla birlikte bugün gösterdiler. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Bizim ise çıkarmamız gereken çok önemli dersler var."

"Hamaset yaptığımı düşünen insanlar bile var. Bunun acısını çekerken. Savaşta insanlar ölüyor ve biz bu oyunu insanların umudu için devam ettirmeye çalışıyoruz. Bazı şeyleri anlatamıyoruz. Genç ve potansiyelli oyuncular. Hayatımda ilk defa kaybetmiyorum. Son defa da olmayacak. Bugün Fenerbahçe ile başa baş oynadık. Yaşlarına ve kariyerlerine bakarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Stada taraftarın gelmesine mutlu oluyoruz. Ne diyebilirim ki..."