Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahadan galibiyetle ayrılarak Türkiye'ye büyük sevinç yaşattı. İki temsilcimizin zaferleriyle birlikte UEFA ülke puanı sıralaması ve bu sezonki puan tablosunda son durum da belli oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TÜRK TAKIMLARINDAN ÇİFTE ZAFER

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmada Deniz Gül'ün 77. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 9'a yükselten Galatasaray, lig aşamasında ilk 24 takım arasında yer alma hedefi doğrultusunda önemli bir avantaj elde etti.

Fenerbahçe ise İngiltere'de Stamford Bridge Stadı'nda oynanan karşılaşmada Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Vedat Muriç'in 56. dakikada kaydettiği golle Ukrayna temsilcisini 1-0 mağlup etti.

Bu galibiyetle puanını 8'e çıkaran Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi sıralamasında 16. basamağa yükseldi.

SON İKİ HAFTADA TÜRK TAKIMLARINDAN 4 GALİBİYET

Türk futbolu adına Avrupa'da yaşanan çıkış son iki haftada alınan sonuçlarla daha da dikkat çekici hale geldi. Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları son iki maçta rakiplerini mağlup ederek toplamda dört galibiyete imza attı.

İşte temsilcilerimizin son iki haftadaki sonuçları:

Galatasaray 2-0 Stuttgart

Fenerbahçe 3-2 Liverpool

Galatasaray 1-0 Aston Villa

Shakhtar Donetsk 0-1 Fenerbahçe

İki takımın da üst üste gelen galibiyetleri, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki mücadelesi açısından büyük önem taşıdı.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI

Shakhtar Donetsk karşısında aldığı galibiyetle 8 puana ulaşan Fenerbahçe'nin lig aşamasında önünde üç karşılaşma daha bulunuyor. Sarı-lacivertliler, ilk 24 hedefini gerçekleştirmek ve üst sıralara tırmanmak için kalan maçlarda da puan arayacak.

Fenerbahçe'nin kalan maç programı şöyle:

9 Aralık Çarşamba: LASK Linz (Deplasman)

20 Ocak Çarşamba: Villarreal (Ev)

27 Ocak Çarşamba: Atletico Madrid (Deplasman)

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Aston Villa galibiyetinin ardından üç maçı kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, 8 Aralık'ta deplasmanda AEK ile karşılaşacak, 19 Ocak'ta sahasında Feyenoord'u konuk edecek ve 27 Ocak'ta deplasmanda Paris Saint-Germain ile mücadele edecek.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCELLENDİ

Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk karşısında elde ettiği galibiyetin ardından UEFA ülke puanı sıralaması da yeniden gündeme geldi. Türkiye, genel ülke puanı sıralamasında 53.875 puanla 9. sırada yer alıyor.

İlk 12 ülkenin güncel puan tablosu şu şekilde:

İngiltere – 108.241 puan

İtalya – 92.589 puan

İspanya – 87.743 puan

Almanya – 85.402 puan

Fransa – 72.724 puan

Portekiz – 69.750 puan

Belçika – 64.050 puan

Hollanda – 56.395 puan

Türkiye – 53.875 puan

Yunanistan – 47.612 puan

Çekya – 46.325 puan

Polonya – 45.725 puan

TÜRKİYE BU SEZON ÜLKE PUANINDA 5. SIRADA

Türkiye'nin bu sezon Avrupa kupalarında topladığı puanlar da dikkat çekiyor. Temsilcilerimizin aldığı başarılı sonuçlarla Türkiye, sezonluk ülke puanı sıralamasında 8.700 puana ulaştı ve 5. sırada kendisine yer buldu.

Bu sezon en fazla puan toplayan ülkeler şöyle:

İngiltere – 9.722 puan

Portekiz – 9.500 puan

İspanya – 9.281 puan

Almanya – 8.714 puan

Türkiye – 8.700 puan

AVRUPA'DA TÜRK FUTBOLU İÇİN UMUT VEREN TABLO

Galatasaray'ın Aston Villa galibiyeti ve Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk zaferi, Türkiye'nin Avrupa arenasındaki temsilcileri adına önemli bir haftayı geride bırakmasını sağladı.

Son iki haftada alınan dört galibiyetle birlikte sezonluk ülke puanında 8.700'e ulaşan Türkiye, sıralamada 5. basamakta bulunuyor. Temsilcilerimizin Avrupa'daki yolculuklarına devam etmesiyle ülke puanı yarışında daha üst sıralara çıkma hedefi de canlılığını koruyor.