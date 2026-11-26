Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahadan galibiyetle ayrılarak Türkiye'ye büyük sevinç yaşattı. İki temsilcimizin zaferleriyle birlikte UEFA ülke puanı sıralaması ve bu sezonki puan tablosunda son durum da belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmada Deniz Gül'ün 77. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 9'a yükselten Galatasaray, lig aşamasında ilk 24 takım arasında yer alma hedefi doğrultusunda önemli bir avantaj elde etti.
Fenerbahçe ise İngiltere'de Stamford Bridge Stadı'nda oynanan karşılaşmada Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Vedat Muriç'in 56. dakikada kaydettiği golle Ukrayna temsilcisini 1-0 mağlup etti.
Bu galibiyetle puanını 8'e çıkaran Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi sıralamasında 16. basamağa yükseldi.
Türk futbolu adına Avrupa'da yaşanan çıkış son iki haftada alınan sonuçlarla daha da dikkat çekici hale geldi. Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları son iki maçta rakiplerini mağlup ederek toplamda dört galibiyete imza attı.
İşte temsilcilerimizin son iki haftadaki sonuçları:
Galatasaray 2-0 Stuttgart
Fenerbahçe 3-2 Liverpool
Galatasaray 1-0 Aston Villa
Shakhtar Donetsk 0-1 Fenerbahçe
İki takımın da üst üste gelen galibiyetleri, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki mücadelesi açısından büyük önem taşıdı.
Shakhtar Donetsk karşısında aldığı galibiyetle 8 puana ulaşan Fenerbahçe'nin lig aşamasında önünde üç karşılaşma daha bulunuyor. Sarı-lacivertliler, ilk 24 hedefini gerçekleştirmek ve üst sıralara tırmanmak için kalan maçlarda da puan arayacak.
Fenerbahçe'nin kalan maç programı şöyle:
9 Aralık Çarşamba: LASK Linz (Deplasman)
20 Ocak Çarşamba: Villarreal (Ev)
27 Ocak Çarşamba: Atletico Madrid (Deplasman)
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Aston Villa galibiyetinin ardından üç maçı kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, 8 Aralık'ta deplasmanda AEK ile karşılaşacak, 19 Ocak'ta sahasında Feyenoord'u konuk edecek ve 27 Ocak'ta deplasmanda Paris Saint-Germain ile mücadele edecek.
Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk karşısında elde ettiği galibiyetin ardından UEFA ülke puanı sıralaması da yeniden gündeme geldi. Türkiye, genel ülke puanı sıralamasında 53.875 puanla 9. sırada yer alıyor.
İlk 12 ülkenin güncel puan tablosu şu şekilde:
İngiltere – 108.241 puan
İtalya – 92.589 puan
İspanya – 87.743 puan
Almanya – 85.402 puan
Fransa – 72.724 puan
Portekiz – 69.750 puan
Belçika – 64.050 puan
Hollanda – 56.395 puan
Türkiye – 53.875 puan
Yunanistan – 47.612 puan
Çekya – 46.325 puan
Polonya – 45.725 puan
Türkiye'nin bu sezon Avrupa kupalarında topladığı puanlar da dikkat çekiyor. Temsilcilerimizin aldığı başarılı sonuçlarla Türkiye, sezonluk ülke puanı sıralamasında 8.700 puana ulaştı ve 5. sırada kendisine yer buldu.
Bu sezon en fazla puan toplayan ülkeler şöyle:
İngiltere – 9.722 puan
Portekiz – 9.500 puan
İspanya – 9.281 puan
Almanya – 8.714 puan
Türkiye – 8.700 puan
Galatasaray'ın Aston Villa galibiyeti ve Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk zaferi, Türkiye'nin Avrupa arenasındaki temsilcileri adına önemli bir haftayı geride bırakmasını sağladı.
Son iki haftada alınan dört galibiyetle birlikte sezonluk ülke puanında 8.700'e ulaşan Türkiye, sıralamada 5. basamakta bulunuyor. Temsilcilerimizin Avrupa'daki yolculuklarına devam etmesiyle ülke puanı yarışında daha üst sıralara çıkma hedefi de canlılığını koruyor.
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