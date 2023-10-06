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A Milli Takım'da sürpriz isim! Vincenzo Montella'nın yardımcıları resmen açıklandı

06.10.2023 16:57 | Son Güncelleme:
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A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcıları resmen belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada, İtalyan çalıştırıcının yardımcılıklarını Daniele Russo ile Selçuk Şahin yapacak. İşte detaylar...

Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım'ın başına geçen İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın merakla beklenen yardımcıları belli oldu.

SÜRPRİZ İSİM

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TFF'den yapılan açıklamada A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ekibinde Selçuk Şahin'in de yer alacağını duyurdu.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"Vincenzo Montella'nın A Milli Takım teknik direktörlüğü görevine getirilmesinin ardından, İtalyan çalıştırıcının yardımcılıklarını yapacak isimler de belirlendi.

Montella'nın yardımcılıklarını, teknik direktörlük kariyerinin başlangıcından itibaren kendisiyle birlikte çalışmakta olan Daniele Russo ile A Milli Takımımızın 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncülüğü elde eden kadrosunda yer alan Selçuk Şahin yapacak.

Teknik heyette Massimo Crivellaro ve Okan Aydıner analiz antrenörü, Pierpaolo Polino ve Vural Durmuş ise atletik performans antrenörü olarak görev alacak. Adana Demirspor'dan Ozan Özerkan ile Eyüpspor'dan Emrah Karakovan ise millî maç dönemlerinde A Millî Takım'da kaleci antrenörü olarak görevlendirilecek."

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