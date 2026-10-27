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Fenerbahçe'de İsmail Kartal derbi mağlubiyetinin nedenini açıkladı!

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken teknik direktör İsmail Kartal, ilk yarıdaki oyundan memnun olmadığını söyledi. Sarı-lacivertli taraftarlardan özür dileyen Kartal, mağlubiyetin nedenlerini kendi içlerinde değerlendireceklerini belirtti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal derbi mağlubiyetinin nedenini açıkladı!
Burak Kavuncu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray'a 2-1 kaybettikleri derbinin ardından açıklamalarda bulundu. İlk yarıda takıma yakışmayan bir oyun sergilediklerini ifade eden Kartal, ikinci yarıda toparlanmalarına rağmen istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

"İLK DEVRE BİZE YAKIŞMAYAN OYUN OYNADIK"

Fenerbahçe de İsmail Kartal derbi mağlubiyetinin nedenini açıkladı! 1

Maçın ardından fazla konuşmak istemediğini belirten İsmail Kartal, karşılaşmayı değerlendirdi. Deneyimli teknik adam, "Çok fazla bu konularla ilgili konuşmak istemiyorum. İlk devre bize yakışmayan oyun oynadık. İkinci devre toparladık ve golü bulduk. İstemediğimiz bir mağlubiyetle maçı bitirdik. Nedenlerini kendi içimizde değerlendireceğiz. Bu maçı kapatıp önümüze bakmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Fenerbahçe de İsmail Kartal derbi mağlubiyetinin nedenini açıkladı! 2

İlk yarıda istedikleri performansı ortaya koyamadıklarını vurgulayan Kartal, ikinci yarıda daha iyi mücadele ettiklerini ancak bunun galibiyet için yeterli olmadığını dile getirdi.

Kartal, "Maalesef biz ilk yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. Bize yakışmayan bir oyun oynadık. İkinci yarı daha iyi mücadeleyle oyuna ortak olmaya çalıştık. Bu akşam bu kadarını başarabildik. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Önümüze bakıyoruz" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

"DERBİ KAZANMADAN DA ŞAMPİYON OLUNUYOR..."

Fenerbahçe de İsmail Kartal derbi mağlubiyetinin nedenini açıkladı! 3

İsmail Kartal, Galatasaray derbisindeki mağlubiyete rağmen şampiyonluk hedeflerinden vazgeçmediklerini vurguladı. Deneyimli teknik adam, “Bu ligde derbi kazanmadan da şampiyon olunuyor. Daha önce olundu. Bu sene biz de olabiliriz. Hedefimizden bir sapma yok” sözleriyle Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışını sürdüreceğinin mesajını verdi.

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İsmail Kartal fenerbahçe galatasaray
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