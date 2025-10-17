SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

A Milli Takım Dünya Kupası'na direkt bile gidebilir! İşte o ihtimal ve muhtemel rakipler...

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri’nde Gürcistan’ı 4-1 mağlup ederek büyük bir avantaj elde etti. Bu sonuçla birlikte Ay-Yıldızlılar, play-off bileti için yalnızca 1 puana ihtiyaç duyuyor. 15 Kasım’da Bulgaristan’la oynanacak maçta alınacak beraberlik bile Türkiye’ye play-off kapısını açacak. Yeni formatta 16 takımın tek maç üzerinden mücadele edeceği eleme sisteminde millilerin muhtemel rakipleri büyük oranda belli olurken, direkt olarak katılma şansımız da halen var. İşte detaylar...

A Milli Takım Dünya Kupası'na direkt bile gidebilir! İşte o ihtimal ve muhtemel rakipler...
Berker İşleyen

Dünya Kupası Elemeleri’nde Gürcistan’ı 4-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, turnuva yolunda büyük bir avantaj yakaladı. Son iki maç öncesinde en yakın takipçisi Gürcistan’ın 6 puan önünde yer alan Türkiye, 15 Kasım’da sahasında Bulgaristan’ı ağırlayacak. Bu maçtan alınacak 1 puan, millilere play-off bileti kazandıracak.

YENİ FORMAT: TEK MAÇLI ELEME SİSTEMİ

A Milli Takım Dünya Kupası na direkt bile gidebilir! İşte o ihtimal ve muhtemel rakipler... 1

48 takıma yükselen Dünya Kupası’nda play-off aşaması da değişti. 16 ülke, yarı final ve final şeklinde tek maç üzerinden oynanacak eleme turunda mücadele edecek. Bu süreç sonunda 4 takım daha Dünya Kupası vizesi alacak.

MUHTEMEL RAKİPLER NETLEŞİYOR

A Milli Takım Dünya Kupası na direkt bile gidebilir! İşte o ihtimal ve muhtemel rakipler... 2

İtalya, Ukrayna ve Polonya ile birlikte 1. torbada yer alması beklenen Türkiye, yarı finalde 4. torbadaki takımlardan biriyle karşılaşacak. Olası rakipler arasında Galler, İsveç, Kuzey İrlanda ve Moldova bulunuyor.

Play-off finalinde ise rakip; Macaristan, Çekya, İskoçya, Romanya, Slovakya, Arnavutluk, Kuzey Makedonya veya Kosova’dan biri olacak.

DİREKT KATILMA İHTİMALİ

A Milli Takım Dünya Kupası na direkt bile gidebilir! İşte o ihtimal ve muhtemel rakipler... 3

Türkiye’nin gruptaki lideri İspanya’nın performansı, doğrudan katılım ihtimalini de canlı tutuyor. İspanya’nın Gürcistan deplasmanında puan kaybetmesi ve Türkiye karşısında mağlup olması halinde Ay-Yıldızlılar grubu birincilikle tamamlayıp Dünya Kupası biletini direkt alabilecek.

Matematiksel olarak ise Türkiye’nin İspanya’yı 7-0 yenip Bulgaristan’ı da mağlup etmesi durumunda turnuvaya doğrudan gitme şansı devam ediyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şahika Ercümen'den yeni dünya rekoru! Şahika Ercümen'den yeni dünya rekoru!
G.Saray'ın Devler Ligi maçı biletleri satışa çıktı! İşte fiyatlar...G.Saray'ın Devler Ligi maçı biletleri satışa çıktı! İşte fiyatlar...
Anahtar Kelimeler:
son dakika a milli takım dünya kupası milli takım montella
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.