A Milli Takım Dünya Kupası'na direkt bile gidebilir! İşte o ihtimal ve muhtemel rakipler...

Dünya Kupası Elemeleri’nde Gürcistan’ı 4-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, turnuva yolunda büyük bir avantaj yakaladı. Son iki maç öncesinde en yakın takipçisi Gürcistan’ın 6 puan önünde yer alan Türkiye, 15 Kasım’da sahasında Bulgaristan’ı ağırlayacak. Bu maçtan alınacak 1 puan, millilere play-off bileti kazandıracak.

YENİ FORMAT: TEK MAÇLI ELEME SİSTEMİ

48 takıma yükselen Dünya Kupası’nda play-off aşaması da değişti. 16 ülke, yarı final ve final şeklinde tek maç üzerinden oynanacak eleme turunda mücadele edecek. Bu süreç sonunda 4 takım daha Dünya Kupası vizesi alacak.

MUHTEMEL RAKİPLER NETLEŞİYOR

İtalya, Ukrayna ve Polonya ile birlikte 1. torbada yer alması beklenen Türkiye, yarı finalde 4. torbadaki takımlardan biriyle karşılaşacak. Olası rakipler arasında Galler, İsveç, Kuzey İrlanda ve Moldova bulunuyor.

Play-off finalinde ise rakip; Macaristan, Çekya, İskoçya, Romanya, Slovakya, Arnavutluk, Kuzey Makedonya veya Kosova’dan biri olacak.

DİREKT KATILMA İHTİMALİ

Türkiye’nin gruptaki lideri İspanya’nın performansı, doğrudan katılım ihtimalini de canlı tutuyor. İspanya’nın Gürcistan deplasmanında puan kaybetmesi ve Türkiye karşısında mağlup olması halinde Ay-Yıldızlılar grubu birincilikle tamamlayıp Dünya Kupası biletini direkt alabilecek.

Matematiksel olarak ise Türkiye’nin İspanya’yı 7-0 yenip Bulgaristan’ı da mağlup etmesi durumunda turnuvaya doğrudan gitme şansı devam ediyor.