Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur heyecanı 4 maçla başladı

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur heyecanı bugün oynanan 4 maçla başladı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur heyecanı 4 maçla başladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur’unda bugün 4 karşılaşma oynandı. Kupada bir önceki turdan gelen 28 takımla, bu turdan katılım sağlayan 10 takım mücadele ediyor. Bugün oynanan maçların 2’sinde ev sahibi ekipler, 2’inde deplasman takımları tur sevinci yaşadı.

Türkiye Kupası’nda yarın 9 karşılaşma oynanacak.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Muş Spor Kulübü - Konyaspor: 1-4
Keçiörengücü - Kayserispor: 2-0
Çaykur Rizespor - Pendikspor: 6-1
Sakaryaspor - Gençlerbirliği: 0-5

